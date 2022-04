Wat is een low-code en waarom is het populair?

Low-code ontwikkeling is de laatste jaren flink toegenomen aan populariteit, maar wat is nu precies low-code development?

Wat is low-code?

Bij de traditionele manier van app development moeten ontwikkelaars elke regel code handmatig invoeren. Dit is intensief en vereist veel ervaring. Een low-code platform daarentegen gebruikt kant-en-klare bouwblokken welke je vervolgens via een visuele weergave eenvoudig blokken kan opzetten.

Er zijn tegenwoordig vele voorbeelden van low-code platformen. Veelgebruikte zijn;

Microsoft Power Platform

Mendix

Xamarin

Low-code development

Low-code development zorgt ervoor dat ontwikkelaars web apps en mobiele apps veel sneller kunnen ontwikkelingen. Naast de initiële ontwikkeling verloopt ook het onderhouden en updaten een stuk efficiënter. Low-code development gebruikt voornamelijk bestaande bouwblokken, ook is het mogelijk om de vaste onderdelen eenvoudig te hergebruiken.

Een low-code ontwikkelaar bouwt de producten in een grafische, visuele omgeving. Door de visuele omgeving is het gemakkelijk om low-code development aan te leren.

Door de software te modelleren zijn er ook voordelen vanuit de business. Door de eenvoud is het te begrijpen voor de business zelf – waardoor resultaten snel zichtbaar zijn.

Integraties

Voordelen van veel gebruikte low-code development platformen is vooral dat er enorm veel development heeft plaatsgevonden. Als we kijken naar bijvoorbeeld Microsoft Power Platform en Mendix zijn er vele connectoren standaard aanwezig.

Voordelen

Er zijn tientallen redenen om een low-code platform te gebruiken, de belangrijkste drie zijn:

Lagere kosten

Minder code, meer standaard

Snellere ontwikkelen/ snellere innovatie

Nadelen

Ontwikkelaars zien de standaard bouwblokken/ codeobjecten vaak als een beperking. Developers willen graag de vrije keus hebben in de opbouw van de code. Wel is de eigen code juist een nadeel als we kijken naar de tijd en complexiteit. Iedere ontwikkelaar heeft zijn/haar eigen methode van coderen/valideren.