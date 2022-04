Wat zijn Dolby Atmos speakers?

Dolby Atmos is een veelgebruikte term binnen de wereld van audio apparatuur. Dolby Atmos is een ontwikkelde versie van Dolby Surround. De techniek is ooit ontwikkeld voor de beste bioscopen ter wereld en is nu gewoon te verkrijgen voor een redelijk betaalbare prijs.

Wat is Dolby Atmos?

Dolby heeft een aantal technieken ontwikkeld welke al jaren zijn te vinden in de audio-wereld. Het gaat hierbij om labels als Dolby Stereo, Dolby Digital en Dolby Surround en Dolby Atmos.

Dolby Atmos heeft vel weg van het al lang bestaande surround sound/ home cinema-concept. Het verschil met Atmos is vooral de extra hoogtekanalen welke net even extra dimensie geven. Maar wat kan je met dolby atmos speakers?

Al enkele jaren is de Dolby Atmos techniek te vinden in bioscopen. Een belangrijk kenmerk van Dolby Atmos zijn de surround-effecten welke boven de luisterpositie plaatsvinden. Hierdoor hoor je effecten als regen of een overvliegend vliegtuig behoorlijk realistisch. Vooral tijdens films heeft Dolby Atmos veel voordelen en is krijg je het gevoeld dat je in een bol van geluid staat, waar surround-sound zich vooral horizontaal richt op de persoon.

Indien je beschikt over een surroundsysteem kan je bij de meeste systemen vaak enkele platfondspeakers toevoegen. Wel moet je beschikken over een versterker welke met Atmos overweg kan.

Je hebt minimaal een 5.1 of 7.1 geluidsopstelling nodig als basis voor een Dolby Atmos ervaring. Voor een echte Atmos ervaring ga je al snel naar 5.1.2 of zelfs 7.2.4 (vier plafondluidsprekers). Kijk wel goed naar de kracht van de receivers, hoe meer aansluitingen, hoe meer kracht er vereist is.

Dolby Atmos Bioscopen in Nederland

De meeste bioscopen beschikken tegenover over Dolby Atmos geluidstechnieken. Het gaat hierbij onder andere om Vue Cinemas en Pathé. In bioscopen is er ondersteuning tot wel 128 kanalen.