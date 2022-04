Wat is Ripple en XRP?

Ripple is een gedecentraliseerd peer-to-peer netwerk welke zich vooral richt op de financiële instellingen. Ripple en XRP worden vaak door elkaar gehaald. In dit artikel gaan we in op de verschillen en de mogelijkheden tot investeren.

Ripple en XRP

Ripple en XRP worden vaak door elkaar gehaald. Technisch gezien kan je Ripple zien als het netwerk en XRP als de token op het netwerk. Vaak is er de referentie naar de coin Ripple, terwijl de coin in feite XRP is.

Hoe kom ik aan XRP?

Inmiddels zijn er talloze exchanges en brokers waar je zelf XRP-tokens kan kopen. Gezien de leeftijd van de coin is XRP vrijwel op alle exchanges te vinden. Zo zijn er vele exchanges maar is Ripple ook te verkrijgen via CFD handel.

Ripple is al enkele jaren oud en is in 2012 opgericht onder de naam Opencoin. Sinds 2012 werkt het bedrijf aan het betaalprotocol Ripple. Sinds 2015 is Ripple de naam van het bedrijf. In totaal zijn er drie platform onder het beheer van Ripple, het gaat hierbij om xRapid, xCurrent en xVia.

De XRP/ Ripple koers is behoorlijk wisselend – vooral vanwege de vele rechtszaken welke de afgelopen jaren zijn gericht op Ripple. Momenteel heeft XRP een marketcap van ruim 37 miljard dollar.

XRP token

XRP is de munt welke op de blockchain van Ripple kan worden gebruikt om de betalingen sneller te maken. XRP coins worden niet gedolven en er bestaat geen Proof of Work of Proof of Stake protocol voor het netwerk. Voor het verwerken en verifiëren van transacties maakt Ripple gebruik van het Ripple Protocol Consensus Algorithm (RPCA). Ten opzichten van de Bitcoin zijn de transactie relatief goedkoop.

Voordelen XRP

XRP heeft enkele voordelen – het grootste voordeel is toch wel gericht op de snelheid van de transacties en de lage kosten. Het netwerk van Ripple/ XRP is ontwikkeld op basis van snelheid en efficiëntie. Inmiddels werken vele banken samen met RippleNet om goedkopere betalingen te kunnen realiseren.

Ripple is op zijn beurt ontworpen als een dagelijks betaalsysteem. Achter Ripple is de steun te vinden van erkende internationale banken.