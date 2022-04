Is draadloze technologie de trend van de toekomst?

Steeds meer apparatuur wordt geleverd zonder draad. Waar we ons jaren geleden nog niet konden voorstellen dat we ooit zonder kabeltje onderweg naar muziek konden luisteren, is oortjes kopen zonder draad tegenwoordig eerder gewoon dan iets unieks. Om het over andere apparatuur nog maar niet te hebben. Al die draadloze toepassingen zorgen ervoor dat we ons regelmatig afvragen wat dergelijke ontwikkelingen voor ons in petto hebben in de toekomst. Is de toekomst van technologie volledig draadloos? We zochten het voor je uit.

Draadloze koptelefoon als koploper van draadloze apparatuur

De draadloze oortjes en koptelefoons zijn hoogstwaarschijnlijk nog maar het begin van de draadloze technologie. Er zijn namelijk zogenaamde experts die het zeker zien gebeuren dat het gebruik van kabels eindig is. Toen de iPhone 7 in 2016 als eerste smartphone zonder ingang voor audiojack de boeken in ging, keek menig consument raar op. Waar moest je je oortjes op aansluiten om bijvoorbeeld muziek te luisteren of een telefoongesprek te voeren zonder dat iedereen mee zou kunnen luisteren?

Apple kwam al gauw met een andere verbinding; de zogeheten Lightning aansluiting voor oortjes met zo’n zelfde uiteinde. Ook boden ze in datzelfde jaar de eerste editie van de Apple Airpods aan, een paar draadloze oortjes dat je door middel van bluetooth kon en kunt verbinden met je smartphone. Dat bleek het begin te zijn van een nieuw tijdperk voor koptelefoons en oortjes kopen. Inmiddels hebben veel meer merken de voordelen ingezien van draadloze audiosystemen en kun je vandaag de dag overal terecht, waaronder bij Rolfstone, voor het kopen van dergelijke oortjes en koptelefoons.

Poortloze smartphone als volgende stap in draadloze technologie?

Draadloze audio smaakt naar meer en het duurde niet lang voordat de eerste volledige poortloze smartphone werd aangekondigd. In 2019 kwamen de eerste berichten naar buiten dat de Chinese telefoonfabrikant Meizu bezig was met de allereerste poortloze smartphone ter wereld. Al gauw bleek dit om een marketingstunt te gaan, maar omdat de reacties lovend waren besloten andere grote merken om hierop in te springen. Tegenwoordig kun je namelijk ook je smartphone gewoon draadloos opladen wanneer je telefoon over deze functie beschikt.

Inmiddels heeft het wereldwijd bekende merk Xiaomi een conceptversie aan de wereld laten zien van de eerste echte poortloze smartphone zonder knopjes en aansluitingen, schrijft RTL Nieuws afgelopen jaar. Ook telefoongigant Apple is van plan om een smartphone uit te brengen die hermetisch is afgesloten en dus niet over aansluitpoorten en andere knoppen beschikt. De techniek is er inmiddels in ieder geval; het is voor nu alleen nog maar wachten totdat de eerste poortloze smartphone verschijnt en welk merk het eerste merk is dat ermee komt.

Ook mogelijkheden voor draadloze televisies

Naast draadloze oortjes kopen en een volledige poortloze smartphone is er de afgelopen jaren van alles geschreven over digitale televisies die dankzij draadloze stroom geen kabels meer nodig hebben. Dat betekent dat je alleen een scherm hebt dat op afstand wordt voorzien van de nodige energie. Voor veel mensen klinkt dit als een droom, aangezien je niet meer hoeft te trekken met kabels en er geen draden meer in het zicht hoeven te hangen. Ook hierover schreef RTL Nieuws eerder in dit artikel: Samsung zou in 2018 al een patentaanvraag hebben gedaan.

Dat het juist Samsung is die hiermee bezig is, verbaast waarschijnlijk niemand. Samsung is al jarenlang voorloper op het gebied van digitale televisies en alles dat daarmee te maken heeft. In het patent staat beschreven dat de televisie over een soort spoel moet beschikken die op een afstand stroom kan opvangen. Die stroomzender bevindt zich in de buurt van de televisie, bijvoorbeeld in de soundbar onder het scherm. Hoewel er verder niets meer bekend geworden is over deze ontwikkelingen kun je al wel bij Samsung terecht voor transparante kabels en andere tips en tricks om je tv te doen verdwijnen in je interieur.

Komen kabels binnen korte tijd aan hun einde?

Feit is dat de laatste jaren veel is gebeurd op het gebied van draadloze technologie. Een smartphone die je volledig draadloos kunt opladen en oortjes en koptelefoons waarvoor je geen kabels meer nodig hebt. Dat klinkt bijna alsof kabels volledig overbodig zijn om optimaal gebruik te kunnen maken van een apparaat. Toch hoeft dat niet te betekenen dat de nabije toekomst volledig draadloos gaat worden.

Dat komt omdat stroom alsnog ergens vandaan moet worden gehaald. Zolang het concept ‘energie’ an sich niet draadloos kan worden gemaakt, zullen we dus altijd ergens met kabels moeten gaan werken. De verwachting is wel dat er steeds meer toepassingen draadloos kunnen worden voorzien van energie. Denk aan laptops, tablets en misschien zelfs koelkasten of wasmachines. De toekomst zal het uitwijzen.