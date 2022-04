Hoeveel Ram geheugen heeft mijn zakelijke pc nodig?

Random access memory, of RAM, is een belangrijk onderdeel van uw desktop- of laptopcomputer, maar ook van uw smartphone of tablet. Toch varieert de hoeveelheid geheugen op bijna elk gadget. Ondanks het feit dat het zo belangrijk is, maken technische bedrijven het niet altijd gemakkelijk om in te schatten hoeveel u nodig zult hebben.

Hier leest u waarom geheugen zo belangrijk is, hoeveel u waarschijnlijk nodig hebt, en of het de moeite waard is om uw RAM-geheugen te upgraden. Er is op het internet meer informatie te vinden over het RAM-geheugen, indien u na dit artikel nog meer vragen heeft.

RAM is een cruciaal onderdeel van elke computer.

Als u wilt multitasken op uw computer, zelfs als dat alleen maar betekent dat u veel apps tegelijk open hebt, hebt u veel geheugen nodig. Multitasking kan uw apparaat vast laten lopen als u niet genoeg RAM-geheugen hebt.

U kunt RAM zien als het kortetermijngeheugen van uw apparaat. Wanneer u een programma op de achtergrond laat draaien, onthoudt het RAM-geheugen waar u was gebleven, zodat u het kunt openen zonder te hoeven wachten tot het opnieuw is geladen.

Benodigde hoeveelheid ligt aan het gebruik

Voor de gewone desktopcomputer is 8 GB geheugen de standaard. Veel mensen upgraden daarna naar 16 GB, en sommige klanten kiezen voor 32 GB.

RAM wordt opgeslagen in de “memory-sticks” van uw computer. Bij de aankoop van RAM zult u merken dat deze sticks verkrijgbaar zijn in verschillende configuraties; als u bijvoorbeeld 16 GB wilt kopen, kunt u dat in de volgende configuraties doen:

16 GB flash drive

Twee flashdrives van 8 GB

Vier flashdrives van 4 GB

En zo verder. Het maakt niet uit welke combinatie u krijgt. Het enige wat u nu nog moet doen, is ervoor zorgen dat alles in uw computerkast past en compatibel is met de rest van de componenten.

Dus, hoeveel geheugen heb je nodig?

Als u het grootste deel van uw computertijd besteedt aan het schrijven van Word-documenten, heeft u over het algemeen niet veel RAM-geheugen nodig. De gewone 8 GB geheugenkaart is hier geschikt voor.

Aan de andere kant, als je de best mogelijke desktop gaming machine wilt bouwen, heb je minstens 16GB nodig en waarschijnlijk 32GB.

Als het op RAM aankomt, is er de laatste tijd een race naar de top geweest bij telefoons en tablets. Daarom is de industriestandaard voor nieuwe telefoons 8 GB. U kunt het RAM-geheugen van uw telefoon niet upgraden, tenzij u een echte techneut bent.

Wat moet u doen als u extra RAM nodig hebt?

RAM is een van de meest eenvoudige onderdelen van een computer om te upgraden. Het is slechts een kwestie van uitzoeken hoeveel geheugen u nu hebt, meer kopen en het op de juiste plek in uw kast installeren. De plaats van deze plek wordt bepaald door uw moederbord.

In de meeste recente laptops zijn de flashdrives gesoldeerd, waardoor het onmogelijk is ze te vervangen zonder het hele binnenwerk eruit te halen. Als u het geheugen van uw huidige laptop wilt upgraden, kunt u misschien beter een nieuwe laptop kopen of hem naar een professionele reparatie- en upgradewerkplaats sturen. Computerbestel heeft bijvoorbeeld een goede service omtrent het omwisselen of upgraden van RAM-geheugen.