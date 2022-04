Bitvavo account aanmaken voor het aanschaffen van cryptocurrency

Bitvavo is een Nederlandse crypto exchange. De Nederlandse exchange heeft verschillende toepassingen waar je eenvoudig met o.a iDeal en bankoverschrijvingen tegen de laagste kosten crypto kan kopen. Op Bitvavo zijn er naast Bitcoin en Ethereum ook vele altcoins te vinden. Op deze pagina lees je alles over de Bitvavo exchange. Op deze pagina laten we zien hoe je een account aanmaakt bij Bitvavo.

Wat is Bitvavo?

Bitvavo is een Nederlandse crypto exchange welke als doel heeft om cryptocurrency voor iedereen toegankelijk te maken. Via de exchange is het mogelijk om veel crypto te kopen, waaronder Bitcoin, Ethereum maar ook vele altcoins als bijvoorbeeld Litecoin, Verge en Polkadot.

Betalen gaat gemakkelijk via iDeal, overboeking of nog een tal van andere betaalmogelijkheden. Alle prijzen zijn gebaseerd op de real-time koersen waarmee de aankopen relatief voordelig zijn zonder transactiekosten.

Bitvavo account aanmaken

Het aanmaken van een account voor Bitvavo is zeer eenvoudig. Ga naar Bitvavo, waar je via een e-mailadres en naam direct kan activeren. Activeer vervolgens het account door op de knop in de bevestigingsmail te klikken. Wil je direct geld storten om aan de slag te gaan dan moet je wel de verplichte verificatie voltooien.

De volgende stappen zijn vereist:

Ga naar registreren Verifieer e-mailadres Vul de gevraagde persoonsgegevens in Verifieer persoonlijke identiteit Plaats tegoed op het account

Bitvavo 1000 euro gratis handelen

Voor nieuwe gebruikers is er een tijdelijke actie welke het mogelijk maakt om tot 1000 euro gratis te handelen – hierbij is het mogelijk om de eerste 1000 euro zonder transactiefees te handelen.

Om gebruik te maken van de actie is het een vereiste om je te registreren via deze speciale link. Vervolgens krijg je automatisch de voordelen aan het account gekoppeld.

Hoe stort je geld?