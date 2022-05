Waarom werken in de IT ook in de toekomst interessant blijft

Het aantal IT’ers neemt al jaren toe en is nog altijd enorm populair in zowel Nederland als de rest van de wereld. IT vacatures zijn lastig te vullen, aangezien er enorm veel vraag is richting de IT. Niet zo vreemd, aangezien steeds meer bedrijven zich richten op digitale innovatie en IT. Vrijwel ieder bedrijf heeft wel een raakvlak met IT. Zeker met oog op de toekomst is werken in de IT interessant. Waarom dat leggen we graag uit.

Verandering van de traditionele IT-branche

De verandering van de traditionele IT-branche is eindelijk ingezet. Het is zeker niet meer alleen de traditionele ICT-afdeling. Tegenwoordig vraagt het bedrijfsleven om moderne oplossingen. Steeds meer moderne termen als virtual reality, internet of things (IOT), artifical intelligence, cloud en big data zijn gekoppeld aan IT. Ook zijn er voldoende hardware engineer vacatures te vinden.

Technologie blijft zich enorm snel ontwikkelingen, jaren geleden was er nog geen enkele aanwezigheid van de termen; Artificiële intelligentie en machine learning. Tegenwoordig zijn vrijwel alle grote techbedrijven zich volop aan het focussen op Artificiële intelligentie en machine learning. Kijk bijvoorbeeld naar een Apple, Facebook of Microsoft, welke stevig aan het ontwikkelingen zijn op AI, Blockchain en de Metaverse.

Alle bedrijven hebben IT

In vrijwel elk bedrijf, speelt IT een belangrijke rol. Voor ITers is er ook volop keuze op de markt. Als je kijkt naar het hoge aantal IT-vacatures op dit moment, zal de vraag naar IT’ers alleen maar verder stijgen. Op basis van enkele onderzoeken is er momenteel vooral vraag richting security, data en cloud. Afgelopen jaren hebben we goed gezien hoe belangrijk een IT-afdeling is, vanwege de wisselende omgevingen en het verplichte thuiswerkadvies.

Het vak IT is veelzijdig, waarin er altijd nieuwe dingen zijn te ontdekken. Ontwikkelingen gaan razendsnel. Bedrijven blijven veelal investeren in nieuwe technieken om zo de stevige groei van concurrentie voor te gaan.

De baanzekerheid ligt erg hoog;

De vraag naar IT-specialisten blijft enorm – de verwachting is dat de vraag alleen maar zal toenemen. IT is altijd nodig, maar ook de technieken gaan snel waardoor er altijd uitdagingen zijn binnen de wereld van IT en ontstaan er nieuwe mogelijkheden. Ook zonder ervaringen zijn er tegenwoordig voldoende mogelijkheden om de IT-wereld te betreden.