Waar moet je op letten bij de aanschaf van een beamer?

Tegenwoordig zijn er veel verschillende soorten beamers, als je een beamer wilt kopen is het belangrijk om met een aantal zaken rekening te houden. Tegenwoordig beschikken beamers over vele opties en zijn er ook verschillende exemplaren welke allemaal zo zijn eigen voordelen hebben.

Welke beamers zijn er?

Er zijn tegenwoordig verschillende beamers. Wil je een beamer kopen voor thuis, of gebruiken voor bijvoorbeeld een thuis bioscoop. Voor zakelijke doeleinden zijn er beamers welke zich vooral richten op het presenteren van beelden.

Naast de reguliere beamers zijn er tegenwoordig ook mini beamers, mobiele beamers of een short-throw beamer.

Thuisbioscoop; Voor een realistische beeldweergave zijn details belangrijk. Daarom is het aangeraden om vooral te gaan voor een 4K of een Full HD beamer. Een 4K beamer geeft 4 keer zoveel pixels weer als een full hd projector.

Portable en onderweg; Gebruik je de beamer op verschillende locaties? Ga dan voor een portable beamer welke niet al te zwaar is. Er zijn kleine beamers of zelfs portable beamers.

Short-throw beamers; Deze beamers zijn ontworpen voor een korte projectieafstand en zijn ontworpen om de projector dichter bij het scherm te brengen. Hiermee voorkom je vaak schaduw en is het mogelijk om de content te presenteren vanaf het scherm. Een short-throw beamer hangt of staat slechts een aantal centimeters van het projectiescherm.

Hoeveel ANSI Lumen heb ik nodig?

Het aantal ANSI Lumen is een belangrijk start punt. ANSI Lumen drukt de lichtopbrengst van een lamp uit. Het is een gestandaardiseerde meting die door bijna alle fabrikanten wordt gebruikt. Hoe hoger het aantal ANSI Lumen hoe meer lichtopbrengst. In slecht verduisterde ruimtes is het belangrijk om een beamer aan te schaffen met een hoog aantal ANSI Lumen. Normaliter ligt het aantal ANSI Lumen tussen de 1500 en 3000.

Welke resolutie heb ik nodig?

Naast het aantal Lumen is de resolutie ook belangrijk om mee te nemen in de zoektocht. Bij een hogere resolutie krijg je ook een betere beeldervaring. Voor een goede kwaliteit is het aangeraden om minimaal te kiezen voor een full HD of 4K resolutie. Tegenwoordig zijn er ook 8K UHD beamers welke een resolutie van 7680 bij 4320 pixels ondersteunen.

Voor films is een aspectratio van 16:9 redelijk standaard. Een aspectratio van 16:9 geeft een breedbeeld weergave. Voor presentaties zie je vaak een aspectratio van 4:3. Belangrijk is vooral het doel. Ga je films kijken is een Full HD beamer met een aspectratio 16:9 een goede keus. Voor presentaties is een lagere resolutie al snel voldoende, en is vooral het aantal lumen belangrijk.