Data engineering steeds belangrijker door wildgroei aan systemen

Heeft u sinds de oprichting van uw bedrijf de computersystemen niet vervangen maar steeds aangevuld met nieuwe applicaties? Of heeft u net een fusie afgrond en bent u toe aan een systeem waarin uw bedrijfsprocessen uniform geadministreerd kunnen worden? Data engineering biedt in beide situatie een flexibele en efficiëntie oplossing.

Een verouderd systeem kost geld

Ook als het op de voorgrond goed werkt, kan een verouderd systeem u uiteindelijk geld kosten. Dat heeft met een aantal zaken te maken. Misschien worden er geen updates meer verstrekt. Hierdoor kan de beveiliging gevaar lopen. Als de gegevens niet goed beveiligd zijn kan dat vervelende gevolgen hebben. Maar oude systemen werken vaak ook langzamer. Bovendien kan de werkwijze ook verouderd zijn en kunt u bepaalde gegevens niet eenvoudig opvragen. En dat betekent dat u veel tijd kwijt bent met het verzamelen van data. Waarbij u ook de kans loopt dat de rapporten die u uiteindelijk krijgt, niet compleet zijn.

Wat kan data engineering voor u doen?

Met data engineering worden al u bedrijfsgegevens tot uniforme data gemaakt. Dat wil zeggen, dat de data uit alle verschillende systemen dusdanig vertaald wordt dat het technisch gelijk is aan elkaar. Het opvragen van gegevens wordt op deze manier een stuk eenvoudiger. De data wordt herkend, is gemakkelijk te herleiden en ook eenvoudig aan elkaar te koppelen. Of u nu een prognose van de verkoopcijfers opvraagt of een overzicht van de voorraad in de verschillende filialen, u heeft altijd een betrouwbaar rapport. Data engineering werkt vanuit een cloud, waar de gegevens van uw totale bedrijf gezamenlijk worden opgeslagen.

Bescherm uw bedrijfsgegevens met data engineering

Dat alle gegevens in een cloud worden opgeslagen wil niet zeggen dat het ook publiekelijk toegankelijk is. De veiligheid van uw data staat bij data engineering ook hoog op de agenda. U kunt het zo regelen dat u per afdeling of per persoon autorisatie verleent. Het is dus mogelijk om heel precies te bepalen wie gegevens kan muteren en opvragen, en wie niet.

Hoe krijgt u al uw bedrijfsgegevens op een centrale plek?

Om te zorgen dat al uw data in de centrale cloud komt, moet er een plan van aanpak komen. Er zal namelijk datamigratie moeten plaatsvinden. Om te voorkomen dat de gegevens onverhoopt verloren gaan, wordt er een back-up gemaakt. Dit kan centraal gedaan worden, maar er kan ook voor gekozen worden om het per afdeling of per medewerker uit te voeren. Als u de datamigratie onderdeel laat uitmaken van de data engineering wordt het centraal en professioneel geregeld en hoeft u zich geen zorgen te maken dat gegevens verloren gaan.

Wat is het resultaat van data engineering?

Als u werkt met data engineering kunt u rekenen op een efficiënter systeem. De gegevens zijn gemakkelijk terug te vinden op ieder gewenst moment. U kunt ook vanuit iedere locatie toegang krijgen tot het systeem, omdat u eenvoudig online op de beveiligde cloud kunt inloggen. Daarnaast kunnen uw filialen op afstand met elkaar samenwerken door bijvoorbeeld gegevens over koopgedrag te delen. Door de flexibiliteit is het ook eenvoudig aan te passen aan nieuwe situaties, zoals de ontwikkeling van een nieuw product of het nemen van maatregelen bij gewijzigde wet- en regelgeving. En u heeft niet meer te maken met een wirwar aan systemen.