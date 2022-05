Hoe staat het met de PlayStation 5 voorraad in Nederland bij Amazon en Bol.com

De PlayStation 5 is nog altijd zeer lastig te verkrijgen in Nederland. Eens in de zoveel weken verschijnt er een kleine voorraad bij enkele winkels. Deze week verscheen er voor een korte tijd een nieuwe voorraad bij Bol.com, en ook bij Amazon verscheen er een nieuwe voorraad van enkele exemplaren.

PlayStation 5 voorraad bij Bol.com

Afgelopen dinsdag 3 mei was het even raak bij de grootste webwinkel van Nederland. Voor een kleine 5 minuten was de PlayStation 5 te bestellen. Mogelijk is het een voorbode op meer voorraad in de komende weken.

Regelmatig verschijnt de nieuwe voorraad bij Bol.com vroeg in de ochtend tussen 07:00 en 08:00 uur.

Bekijk het aanbod op de site van Bol.com

Nieuwe PlayStation 5 voorraad op komst

Het is alweer even geleden dat er veel voorraad verscheen. Mogelijk komt er binnenkort weer een nieuwe voorraad beschikbaar bij Bol.com of Amazon.

Bij Bol.com heb je de mogelijkheid om je aan te melden voor een e-mail notificatie. Zo ontvang je vaak per mail een status van de voorraad. Bij eerdere voorraad verscheen er vaak een notificatie via mail. Vul hier je mailadres in bij Bol.com. Klik op de button: Breng mij op de hoogte

Nieuwe voorraad Amazon

Amazon maakt in Nederland een grote kans voor nieuwe voorraad. Amazon loopt vrijwel altijd gelijk met de voorraad van Bol.com. Zo ontving Amazon eerder deze week ook een klein aantal nieuwe consoles. Eerder verkocht ook Amazon UK en Amazon DE een nieuwe lading met de PS5 consoles.

Bekijk het aanbod op de site van Amazon.