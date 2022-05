Wat is SD-WAN netwerk technologie?

Traditioneel is een netwerk gericht op WAN (Wide Area Network). SD-WAN is een nieuwe technologie welke momenteel stevig in opkomst begint te komen. SD-WAN zal via de cloud worden geleverd en vereenvoudigt de netwerkactiviteiten en vervolgens beheerwerkzaamheden.

Wat is SD-WAN?

Een software-defined wide area network (SD-WAN) is een benadering voor software defined networking (SDN) technologie welke toegepast zal worden op WAN (Wide Area Network) connecties. SD-WAN maakt het voor bedrijven bijvoorbeeld makkelijker om locaties te koppelen met het netwerk.

SD-WAN richt zich vooral op de verbetering rondom snelheid, flexibiliteit, lagere operationele kosten en eenvoudig rondom deployments.

Bij een bedrijf hoort een bedrijfsnetwerk: welke veelal bestaat uit een netwerk met pc’s, printers en servers. Voor een enkele vestiging met één kantoorlocatie is dit vrij eenvoudig en bestaat veelal uit een aantal routers, switches, firewalls en een IPS/netwerkaansluiting en meters UTP-bekabeling.

WAN is vooral complex als het bedrijf bestaat uit meerdere netwerken . Op iedere locatie verschijnt een lokaal netwerk welke je dient te connecten tot één centrale omgeving waarbij alle servers zijn te bereiken. In de moderne wereld kan je dit eenvoudig oplossen via een SD-WAN oplossingen.

Hoe werkt SD-WAN

SD-WAN is een softwarematige netwerktechnologie die wordt toegepast op WAN-netwerken. Hiermee is het mogelijk om WAN-hardware software en via de cloud te configureren en te beheren. Hiermee is het vrij eenvoudig om netwerken van locaties te connecten op het internet netwerk van een andere locatie, zonder kabels of dure hardware.

Een groot voordeel van SD-WAN is het combineren van multi-WAN netwerkverbinding. Via software technieken worden verschillende verbindingen via DSL, MPLS, 3G, 4G LTE en glasvezelinternet samengevoegd tot een enkele netwerkverbinding. Door de bundeling van netwerken is er een hogere snelheid en is er verbetering rondom de betrouwbaarheid, vooral tijdens storingen van bepaalde verbindingen. SD-WAN schakelt volledig automatisch over naar een andere lijn, zoals MPLS, breedband, 4G of 5G zonder impact op de werking van het bedrijf.

Voordelen qua besparingen

SD-WAN heeft als voordeel de besparing op kosten. Breedband is zuiniger en flexibeler in vergelijking met dure MPLS-verbindingen welke veelal beschikken over lange levertijden en dure contracten hebben. Via de SD-WAN techniek is het bedrijven mogelijk on verschillende netwerkverbinding te benutten zonder lange wachttijden of dure contracten.