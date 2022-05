Samsung Galaxy S21 vs Samsung Galaxy S22: Welke verschillen zijn er?

De Samsung Galaxy S21 en Galaxy S22 zijn beide toptoestellen welke zijn voorzien van krachtige hardware. Zoals de naam al doet vermoeden is de Galaxy S22 net even nieuwer en beschikt over nieuwe ontwikkelingen ten opzichten van de Galaxy S21.

Verschillen Galaxy S21 en Galaxy S22

Samsung brengt jaarlijks de high-end smartphones uit in de S-Serie. Waarbij de A-serie zich voornamelijk richt op het goedkopere segment. Ondanks de hogere prijs is er nog altijd behoorlijk veel vraag naar de smartphones uit de S-serie.

Design

De Samsung Galaxy S22 is voorzien van een 6,1-inch scherm met een Full HD+ resolutie van 2340 x 1080. Samsung heeft de Dynamic Amoled 2X display techniek verwerkt in het scherm welke goed is voor een verversingssnelheid van 120Hz.

Kijkend naar de S21 is het scherm met 6,2-inch iets groter. De resolutie heeft een andere verhouding van 2400 x 1080 pixels. Als we kijken naar de afmetingen is de Galaxy S21 iets breder en langer. Qua scherm technieken is er op beide exemplaren een 120Hz Dynamic Amoled 2X paneel te vinden.

Qua kleur is er wel een verschil;

De S21 is verkrijgbaar in grijs, wit, violet en roze

De S22 is te verkrijgen in zwart, wit, groen en roze

Als het gaat om het design zijn er nauwelijks verschillen, waarbij je goed moet kijken waar de verschillen zich bevinden. Voor alleen het uiterlijk is het geen vereiste om direct de Galaxy S22 aan te schaffen.

Qua bescherming beschikt de S22 wel over een sterker frame en is er zowel aan de voor als achterzijde een verbeterde laag Gorilla Glass Victius+ aanwezig. Hierdoor is de Galaxy S2 net even beter bestand tegen valschade.

Camera

Waar de ontwikkelingen rondom het design al een aantal jaar nauwelijks wijzigen, is er volop verbetering rondom de camera. De camera van de Galaxy S22 is met een nieuwe 50-megapixel-hoofdcamera behoorlijk verbeterd.

De S22 heeft zowel voor foto’s als voor video’s extra toevoegingen waaronder AI Image Enchancer en verbeterde stabilisaties.

Batterij

Interessant is de accucapaciteit. Samsung heeft de Galaxy S22 voorzien van een 3700mAh batterij, terwijl de voorganger beschikt over een accu met een capaciteit van 4000mAh. Beide toestellen ondersteunen snel opladen met maximaal 25 Watt aan vermogen.

Snellere chip

Samsung heeft de Galaxy S22 voorzien van een nieuwe Exynos 2200 of Snapdragon 8 Gen 1 chipset. In vergelijking met de Galaxy S21 is de chip krachtiger en vooral ook zuiniger. Vanuit de online benchmarks bekeken scoort de nieuwe generatie beter in vergelijking met de Snapdragon 888 van de S21.

5G-connectiviteit

Zowel de Galaxy S22 als Galaxy S21 beschikken over een snelle 5G-verbinding.

Software updates

Voor de software updates is er een groot voordeel voor de Galaxy S22. Samsung heeft eerder aangegeven dat de Galaxy S22 de 4 aankomende grote Android-updates zal ontvangen.

Prijs Samsung Galaxy S21 en S22

Beide toestellen verschenen voor een adviesprijs van 849 euro. Als we kijken naar de huidige prijzen is de Galaxy S21 aanzienlijk goedkoper in vergelijking met de Galaxy S22 smartphone. Zoals altijd zijn de nieuwe smartphones net even duurder in vergelijking met zijn voorgangers.