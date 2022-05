‘Sonos werkt aan eigen spraakassistent als concurrent op Siri en Google’

Siri, Alexa en de Google Assistant zijn momenteel de populaire oplossingen als spraak assistent. Volgens de Amerikaanse tech-site The Verge komt Sonos vanaf 1 juni met zijn eigen assistent. De nieuwe dienst zal de naam; Sonos Voice meekrijgen.

Spraakassistent Sonos Voice

Op de slimme speakers van Sonos is momenteel Amazon Alexa en Google Assistant te vinden, Siri ontbreekt op de producten van Sonos. Vanaf volgende maand komt er volgens The Verge een update beschikbaar waardoor Sonos Voice naar het Sonos audiosysteem zal komen. Vooralsnog wel alleen gericht op de Verenigde Staten.

“Hey Sonos”

Verder is gelekt dat gebruikers de nieuwe assistent kunnen bedienen via de zin “Hey Sonos”. Sonos wil de functie eerst in de Verenigde Staten uitrollen op 1 juni en daarna verspreiden naar overige landen.

Al enkele jaren gaan er geruchten over een eigen spraakassistent. Daarnaast is het ook geen geheim dat Sonos geen al te beste relatie heeft met Google vanwege een patent-rel. In 2019 heeft Sonos het bedrijf Snips overgenomen, welke zich richt op techniek rondom spraakassistenten.