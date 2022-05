Pre-employment screening is een bekende term binnen de wereld van recruitment en HR. Maar wat is nu precies pre-employment screening en hoe werkt het?

Wat is Pre-employment screening

Voor werkgevers is het van belang om betrouwbare werknemers te selecteren en in dienst te hebben. Screening is hierbij een hulpmiddel om de bedrijven te beperken op mogelijke risico’s en is wettelijk zelfs verplicht voor enkele bedrijven.

Pre-employment screening (PES) or ook wel PES screening is een methode om te checken of je bij een werkgever in dienst mag treden. Vooral bij banken, publieke en financiële instellingen is een PES-screening verplicht.

De exacte invulling van de pre-employment screening is verschillend en kan afwijken van het type bedrijf. Tijdens de PES screening zal er worden gekeken naar het verleden en de informatie welke staat vermeld op een CV. In bijna de helft van alle CV’s staan namelijk leugens vermeld. Veelal worden er referenties nagegaan en worden vermelde diploma’s, certificaten en opleidingen gecontroleerd op de echtheid.

Automatiseren

Zoals je kan begrijpen is een PES screening behoorlijk veel werk. Gelukkig komt er steeds meer software beschikbaar waarmee het vrij eenvoudig is om automatisch personeel te screenen. Zo is het mogelijk om eenvoudig de VOG, ID, Rijbewijs, BIG en meer gegevens te valideren.

Naast het validatie process is het belang om de gegevens correct te digitaliseren in personeelsdossiers waarbij de informatie en uiteraard de gegevens digitaal te bereiken zijn. Vanwege de gevoelige/ persoonlijke data zijn er tegenwoordig behoorlijk veel regels aan verbonden rondom regelgeving en compliancy. Tijdens een screening wil je zoveel mogelijk automatiseren en integreren met bestaande HR/ ATS-systemen. Waarmee de medewerkers zelf volledig gegevens kunnen indienen via een beveiligde omgeving.

Daarnaast worden screenings steeds complexer door verschillende rollen en groepen medewerkers welke verschillende eisen hebben rondom de screening. Met de toevoeging van software is het mogelijk om een groot deel te automatiseren.