4 tips voor optimale cybersecurity

Cyberbeveiligingsaanvallen komen tegenwoordig steeds vaker voor, dus het is belangrijk om te weten wat je kunt doen om jouw informatie online te beschermen. Er zijn veel dingen die je kunt doen om het risico te verminderen. Hier zijn een paar eenvoudige, praktische tips om jouw persoonlijke gegevens of bedrijfsgegevens online veilig te houden.

Beveiligingsscans

Voer jij al regelmatig een beveiligingsscan uit op al je apparaten? Dit soort scans waarschuwen je voor tal van bedreigingen, al wordt er nog veel over het hoofd gezien. Als je op zoek bent naar een goede oplossing voor je bedrijf, is agile securiy een betere keuze. In dit geval wordt de online beveiliging beoordeelt in sprints in plaats van één keer per jaar. Beveiligingsfouten worden vroegtijdig gesignaleerd, wat tijd en herstelkosten scheelt.

Hou je apparaten en apps up-to-date

Krijg je een melding dat er een update beschikbaar is voor je apparaat of een van de apps? Klik deze dan niet weg maar installeer de nieuwste versie zo snel mogelijk. Updates voegen niet alleen nieuwe functies toe, maar lossen ook kwetsbaarheden in de beveiliging op. Verouderde besturingssystemen maken het makkelijker voor aanvallers om toegang te krijgen tot jouw systeem. Kan je apparaat geen updates meer ontvangen omdat deze te sterk verouderd is? Dan valt het aan te raden om te upgraden naar een nieuwer model.

Two-factor authentication aanzetten

Two-factor authentication, oftewel twee-factor-authenticatie (2FA), is een andere manier waarop je jouw online accounts kunt beschermen tegen hacking. Kies ervoor om een code te laten verzenden of genereren op je apparaat, zoals je smartphone, die je vervolgens gebruikt om iedere keer dat je inlogt te verifiëren dat jij het bent. Zelfs als iemand toegang krijgt tot het accountwachtwoord kan iemand nog geen toegang krijgen.

Red teaming

Bij red teaming wordt een echte cyberaanval gesimuleerd zodat je kunt zien hoe jouw beveiliging zich staande houdt. Dit is een uitstekende oplossing voor bedrijven die denken dat ze alles op orde hebben om te checken of dit ook daadwerkelijk zo is. De aanval biedt waardevolle inzichten en daarnaast word je tijdens de aanval ondersteund in het besluitvormingsproces. Door buiten je comfortzone te opereren leer je waardevolle lessen.

Medewerkers voorlichten

Wanneer je de cybersecurity in jouw bedrijf wilt verbeteren, is het belangrijk om je medewerkers voor te lichten over de risico’s en de eenvoudige aanpassingen die ze zelf kunnen maken. Menselijke fouten zijn één van de grootste beveiligingsrisico’s. Spreek bijvoorbeeld af om nooit wachtwoorden op de e-mail te zetten en laat je team regelmatig wisselen van wachtwoord.