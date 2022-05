Hoe werkt een hefboom in aandelen?

Moeite hoef je er niet voor te doen om overdonderd te raken van de hoeveelheid financiële producten die tegenwoordig op de beurs rondvliegen. Veel hebben een behoudend karakter, waar andere producten door de gehaaide handelaren slim worden ingezet om een extra procent winst hier en daar te pakken. Een van die producten die toegankelijk is voor de gewone belegger zoals u en ik is de hefboom. Wat zijn de soorten hefboom, en hoe werkt het precies? Is het een gemakkelijk product?

Uitleg

Als we even een voorbeeld erbij halen is een hefboom makkelijker te snappen. Om met het begin te beginnen: een hefboom is een financieel instrument dat de inleg van een koper als het ware omhoog heft. Vandaar de naam.

We kunnen dus een veel grotere positie innemen dan ons eigen geld zelf. Doorgaans kan een hefboom voor opties kopen gedaan worden bij een broker of een bank. Wat er dus gebeurt is dat een belegger een groter aantal aandelen aanschaft dan het eigenlijke geldt dat deze belegger in handen heeft. Met geleend geld wordt dit mogelijk gemaakt. Een belegger financiert maar een fractie van de belegging zelf.

Rekenvoorbeeld

Ondertussen is het wel duidelijk, maar we kunnen nog even een rekenvoorbeeld doen. Wanneer een aandelenkoers Apple 150 euro noteert en een belegger verwacht dat de koers zal stijgen vanwege verwacht goed nieuws over een nieuwe Apple watch functie, dan is het een idee om een hefboom in te zetten.

De lener financiert de hefboom voor de belegger, en vaak kan dit bij een broker. Een broker zou in dit geval bijvoorbeeld 130 euro kunnen voorfinancieren, waardoor de inleg nog maar een fractie van de oorspronkelijke prijs is. Dit wordt het hefboomproduct genoemd.

Die 130 euro die de broker in de spreekwoordelijke pot stopt, is het financieringsniveau. Een tip is dus om altijd goed te kijken welk financieringsniveau een financier aanbiedt! als het mis gaat namelijk je spaargeld er snel doorheen. Over belasting op je spaargeld hoef je dan in ieder geval niet meer na te denken.

De winst?

Inderdaad, de koers noteert na een paar weken inderdaad hoger en de belegger met hefboom profiteert er mooi van. Dus wat was de winst nu?

Daar kom je achter als je de onderliggende waarde deelt door het hefboomproduct. De onderliggende waarde is hier 150 euro, dus dat is altijd de prijs voor een normaal aandeel. En het hefboomproduct was 20 euro. Deel die 150 euro door 20 en we komen op 7,5 uit. En dit kan genoteerd worden als 1:7,5. Wat dit inhoudt is dat elke euro of dollar die de koers stijgt, de hefboom er zes euro of dollar van maakt voor de houder van een hefboom!