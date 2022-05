Wat zijn de voordelen van een industriële computer?

In industriële omgevingen is het vaak van belang om een speciale computer te gebruiken. Dit zijn robuuste computers die zijn ontworpen om te functioneren in een industriële omgeving, meestal voor de fabricage van goederen, maar ook voor vele andere toepassingen. In dit artikel kijken we naar over welke kenmerken een industriële computer beschikt en wat ze precies onderscheidt van een gewoonlijke consumentencomputer.

Computers van industriële kwaliteit

Industriële computers beschikken over geharde kasten en onderdelen die speciaal ontworpen zijn om betrouwbaarder te zijn en langer mee te gaan. Deze componenten zorgen ervoor dat ze bestand zijn tegen zware omstandigheden, zoals trillingen, weersomstandigheden en stof, en 24 uur per dag kunnen functioneren. Daar waar traditionele desktopcomputers in dit soort situaties al snel storingen zullen vertonen, zijn industriële computers ontworpen om voor een lange tijd mee te gaan, wat betekent dat het vervangen van een systeem in het veld minder tijd en geld kost. Bovendien zijn dit soort schok- en trilbestendige computers ook veel beter bestand tegen hoge temperaturen.

Een lange levensduur

Industriële computers kennen niet alleen een hogere betrouwbaarheid, maar ook een ingebouwde levenscyclus die een langdurige beschikbaarheid garandeert. Op die manier stellen industriële computers bedrijven in staat hun computers voor meerdere jaren te standaardiseren zonder dat er grote hardwareveranderingen van toepassing zijn. Dankzij de lange levenscyclus kunt je er gerust van uitgaan dat de benodigde toepassingen nog jarenlang ondersteund en beschikbaar zullen zijn.

Een configureerbaar ontwerp

Daar waar het bij consumentencomputers steeds moeilijker wordt gemaakt om aanpassingen op het gebied van hardware door te voeren, zijn industriële pc´s van Controlin uitstekend configureerbaar voor uiteenlopende, veeleisende industriële omgevingen. Dit soort systemen zijn dus in hoge mate aanpasbaar, zodat ze kunnen worden afgestemd op individuele projecteisen.

Ontworpen zonder ventilator

Daar waar consumentencomputers doorgaans worden gekoeld door middel van een interne ventilator, worden de meeste industriële computers zonder ventilator gekoeld en beschikken ze over een chassis zonder ventilatieopeningen, met als doel om de elektrische componenten te beschermen. Industriële computers zijn niet voorzien van een ventilator, omdat er een grotere kans is vuil dat zich ophoopt en kan resulteren in systeemvertragingen of hardwarestoringen. Dit is vooral het geval in ruwe omgevingen met stof, vuil en andere in de lucht zwevende deeltjes.

Voor welke soorten toepassingen worden industriële computer ingezet?

Industriële computers zijn te vinden in alle typische industriële marktsegmenten. Zo worden ze veelvuldig gebruikt voor algemene automatisering en fabriekstoepassingen, behandelingsapparatuur, automatische werktuigmachinebesturing en meetgegevensverwerking.