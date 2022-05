Terra 2.0 en LUNA Airdrop live op 28 mei

Het Terraform Labs team inmiddels laten weten dat Terra 2.0 en LUNA Airdrop op 28 mei live gaan. Inmiddels zijn alle details beschikbaar en zijn de vele grote exchanges aangesloten voor de Airdrop en toevoeging van de nieuwe Terra token.

Terra 2.0 gaat 28 mei live

Een aangepast voorstel is inmiddels aangenomen. Het gaat hierbij niet om een afsplitsing van de bestaande Terra Luna-blockchain, maar een volledig nieuw systeem. Inmiddels is he testnet live van Terra 2 en zal op 28 mei de publieke release volgen.

1/ Yesterday, we said Terra 2.0 is coming. Tomorrow, it arrives. The community has been working around the clock to coordinate the new chain’s launch. Subject to potential change, we expect Terra to go live on May 28th, 2022 at around 06:00 AM UTC. — Terra 🌍 Powered by LUNA 🌕 (@terra_money) May 27, 2022



Exchanges als Binance, Kraken, Huobi Bitrue, ByBit, HitBTC, Okcoin, Kucoin, Crypto.com, Bitfinex ondersteunen de airdrop onder andere en geven steun voor Terra 2.0.

De LUNA-airdrop zal plaatsvinden op het eerste blok van de nieuwe blockchain. rond 28 mei 2022 08:00 Nederlandse tijd.

De airdrop van LUNA bestaat niet simpelweg uit het in een keer uitdelen van alle tokens op basis van een 1:1 ratio. Inmiddels is er een behoorlijk plan gekoppeld aan de Airdrop. Het hang er vanaf wanneer je je LUNA tokens hebt gekocht, vooral belangrijk of het voor of na de crash was. 1 LUNA is ongeveer 0,000015 in de nieuwe LUNA token.

2/10 Terra 2 native asset to be called LUNA. Four groups will be getting airdrops of this new LUNA: • Pre-attack LUNA

• Pre-attack aUST

• Post-attack LUNA

• Post-attack UST Pre-attack snapshot on May 7th, post attack snapshot on May 27th. — Orbital Command (🌎,🌔) (@orbital_command) May 24, 2022



Bitvavo 1000 euro gratis handelen

De eerste 1000 euro is voor nieuwe klanten volledig gratis zonder transactiekosten en fees. Hierdoor is het niet nodig om transactiekosten te betalen. Om gebruik te maken van de actie is het een vereiste om je te registreren via deze speciale link. Vervolgens krijg je automatisch de voordelen aan het account gekoppeld.

Maak gebruik van de actie: 1000 euro gratis handelen op Bitvavo