Chromecast met Google TV vanaf 21 juni te verkrijgen in Nederland

De Chromecast met Google TV komt binnenkort officieel naar Nederland. De Chromecast zal vanaf 21 juni verkocht worden met 69,99 euro. Vooralsnog is de Chromecast met Google TV officieel niet te verkrijgen in Nederland, maar is wel te koop bij verschillende webwinkels.

Chromecast met Google TV

Vanaf 21 juni kunnen we de Chromecast met Google TV ook officieel verwachten bij de grotere webwinkels voor een bedrag van 69,99 euro. De nieuwere Chromecast verscheen eind 2020.

De Chromecast met Google TV is een uitbreiding op de normale Chromecast. Het apparaat draait op Google TV en beschikt over meerdere mogelijkheden. Via de Chromecast is het mogelijk om een normale televisie te veranderen naar een smart-tv. Streamen naar de Chromecast is uiteraard ook mogelijk.

Veel streamingdiensten zoals Netflix, HBO Max, Videoland, Viaplay, Amazon Prime Video en Disney verschijnen standaard op de Chromecast. In vergelijking met de voorgaande Chromecast heeft de Google TV variant de mogelijkheid om videomateriaal af te spelen via streamingdiensten.