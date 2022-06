Vind de beste print(er), dé tips!

Tegenwoordig gebeurt bijna alles online, van het doen van je Belastingaangifte tot het houden van vergaderingen. Toch zijn er momenten dat het nog steeds nodig is; Iets uitprinten. Vaak op momenten dat het snel-snel en last-minute moet.

En je zult altijd zien; Een printshop is dan net niet in de buurt. Op dit soort momenten ben je jezelf toch dankbaar dat je die printer hebt aangeschaft. Op het punt om deze investering te doen? Dan wil je natuurlijk weten wat de beste printer voor jouw situatie is. Wij leggen uit!

De keuze is reuze

Printers, ze zijn er werkelijk in alle soorten en maten. Van kleine en goedkope, tot professionele van duizenden euro’s. Die laatste heb jij waarschijnlijk niet nodig, maar de allergoedkoopste is ook niet altijd een goede optie. Het is goed om vooraf je te realiseren wat jij (waarschijnlijk) wilt gaan printen en om hoeveel dit gaat.

Zo zijn er voor de grotere kantoren de zakelijke printers die grote hoeveelheden in één keer aankunnen en snel werken. Ook zijn deze vaak voorzien van diverse lades voor papiervoorraad.

Aan de hele andere kant van het spectrum zitten dan weer de draagbare printers. In tijden van remote werken zijn deze ideaal, je kunt ze meenemen naar zakelijke afspraken en meteen de factuur printen én laten tekenen.

Vind de juiste print

Naast de grootte en capaciteit van de printer is ook de wijze van printen belangrijk, als je veel en snel kopieën nodig hebt dan is een laserprinter aan te raden. Juist veel kwalitatief hoogstaande foto’s afdrukken? Kies dan voor een printer met inktjets.

Voor de veelzijdigheid kan een 3 (of zelfs 4) in 1 printer ook aantrekkelijk zijn. Daarmee kun je ook scannen, kopiëren en zelfs faxen. Dit zijn grofweg de drie keuzes die je dient te maken.

Merk bewust

Naast de keuze van het type printer en de hoeveelheid die hij aan moet kunnen, is het goed om te kijken wat het merk is van jouw beoogde kandidaat. Online reviews lezen helpt hier zeker bij.

Het is aan te raden echt voor een gespecialiseerd merk zoals bij voorbeeld Brother te gaan. Zij hebben ervaring met het maken van printers en daarmee weet je zeker dat het goed zit qua garantie en onderhoud. Want printers zijn zeer gevoelig en gaan nog wel eens stuk.

Kortom; Wat je er ook van vindt, we zijn voorlopig nog niet uitgeprint. Hier kun je maar beter op voorbereid zijn door te investeren in de juiste printer voor jouw situatie. En ook hier geldt het alom bekende; Goedkoop is uiteindelijk duurkoop!