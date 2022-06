Meer mensen dan ooit zijn bezig met hun gezondheid en houden hier rekening mee qua bewegen en voeding. Gelukkig zijn er steeds meer gadgets op de markt die je hierin kunnen ondersteunen. Zo kun je tegenwoordig gehele voedingsschema’s online bijhouden, waardoor jij precies weet wat en wanneer je iets moet eten. Qua bewegen maken veel mensen tegenwoordig veel gebruik van een activity tracker, een gadget die al jouw bewegingen bijhoudt. Gezien de populariteit van deze gadget is het zaak je goed in te lezen, voordat je er een aanschaft. Om jou te helpen vertellen we je in dit artikel waar je op moet letten bij het kopen van een activity tracker.

Wat is een activity tracker? Wat is een activity tracker?

Zoals hierboven al gezegd is, kun je met een activity tracker precies bijhouden hoeveel je beweegt op een dag. Op deze manier kan je jezelf elke dag een doel geven, die je dan aan het eind van de dag kunt checken. Wil jij bijvoorbeeld de o, zo beroemde 10000 stappen halen? Met de activity tracker weet je binnen no-time of je op schema ligt. Het doel van deze gadget is om jou te helpen en te motiveren om meer te gaan bewegen. Activity trackers kun je overigens op verschillende apparaten gebruiken. Zo kun je hem gewoon om de pols doen, installeren op de telefoon of aan je shirt monteren. Het fijne aan de activity trackers is dat deze gemakkelijk zijn te koppelen aan je smartphone of bijvoorbeeld een tablet. Zo kan je heel snel en overzichtelijk zien hoe je ervoor staat en of je een beetje op schema ligt

Maar waar moet ik dan op letten bij de aankoop?

Net als vele andere gadgets zijn er ook bij de activity trackers een hoop verschillende soorten waar je uit kan kiezen. Om die reden is het belangrijk dat je goed uitzoekt wat het beste bij jou past en welke specificaties je het meeste gaat gebruiken. Hieronder volgt een lijst met zaken waar je zoal rekening mee kunt/moet houden.

Het type smartphone

Het makkelijkste is om een activity tracker aan te schaffen die je op de smartphone kunt gebruiken. Gelukkig voor jou werken de meeste activity trackers perfect op de meeste Android telefoons. Hierdoor kan je eenvoudig en snel jouw resultaten zien en doelen opstellen. Let overigens wel op dat er activity trackers op de markt komen waar je een nieuwer model telefoon moet hebben. Gelukkig zijn de meeste mensen inmiddels zover dat ze hier aan voldoen.

2. Waar ga je het voor gebruiken?

Het is afhankelijk van jouw doelen wat voor soort activity tracker het beste bij jouw past. Gaat het alleen om het aantal gezette stappen? Dan maakt het niet zo veel uit welke je hebt. Deze functie is altijd wel beschikbaar. Maar wil je ook weten hoeveel uur je precies slaapt? Dan zul je er eentje uit moeten zoeken die hier perfect op aansluit. Ook kunnen zaken als de hartslag en het zuurstofgehalte in uw bloed worden gemeten. Daarvoor moet je echter wel iets ‘intelligentere’ activity trackers hebben. Lees je dan ook goed in.

3. Batterijduur

Heb jij een hekel aan het steeds opnieuw opladen van apparaten? Check daarom of er activity trackers zijn die net wat langer mee gaan. De meeste apparaatjes hebben een batterijduur van een dag zeven dagen. Toch zijn er ook activity trackers die je gerust een jaar niet hoeft op te laden. Wil jij je hier dus nooit zorgen over maken? Dan weet je wat je te doen staat.

4. Hoe wil je het apparaat dragen?

Het laatste aspect waar je op moet letten is door jezelf af te vragen hoe je de activity tracker het liefst wil dragen. Wil je hem het liefst om je pols? Of plaats je hem het liefst op je telefoon? De meeste apparaten kun je perfect om je pols doen. Maar als je hier nu een hekel aan hebt, zijn er zoals gezegd voldoende alternatieven. Maak ook hier de juiste afweging in, zodat je met alle plezier kunt genieten van de gadget.

Een stok achter de deur

Na het lezen van dit artikel weet je waar je op moet letten bij de aanschaf van een activity tracker. Als je hier rekening mee houdt, dan kun je er jarenlang van genieten. Het helpt je te motiveren fit te blijven en monitort alles wat je doet. Op deze manier heb je dus altijd een stok achter de deur. Iets dat de gemiddelde Nederlander niet slecht uitkomt.