Filmen met je smartphone, waar moet je op letten?

Tegenwoordig worden er steeds betere camera functionaliteiten toegevoegd aan de smartphones met onder andere betere sensoren, lichtopbrengst en digitale mogelijkheden zoals bijvoorbeeld geavanceerde beeldstabilisatie. Ook met de smartphones is het mogelijk om bijvoorbeeld goed te filmen.

Voor het maken van mooie video’s met de smartphones zijn er bepaalde tips, waardoor de beelden net even wat beter uitkomen. Als we kijken naar het gebruik op een smartphone is filmen heel anders dan fotograferen, niet alleen de kwaliteit maar ook de techniek is een wereld van verschil. Uiteraard is het altijd nog mogelijk om de gehele video productie uit handen te laten nemen. Een cameraman inhuren is tegenwoordig goed mogelijk voor zowel kleine als grote producties.

Veel nieuwe high-end smartphones beschikken over een 4K beeldsensor. Hoe meer pixels er op je beeld verwerkt zijn, hoe meer details je terugziet op een groter scherm. Als we HD 1080p vergelijken met 4K is er een behoorlijk groot verschil in kwaliteit maar ook opslagruimte. Filmen in 4K zorgt er voor dat je opslagruimte van je telefoon snel volloopt. Bij de aanschaf van een nieuwe smartphone is het zeker verstandig om een grote hoeveelheid opslag te nemen. Kies bijvoorbeeld voor 128GB of 256GB – qua prijs is er tegenwoordig een enorm groot aanbod.

Gebruik twee handen

Bewegingen verstoren het beeld en zorgen voor trillingen op het beeld. Wanneer mogelijk is het verstandig om gebruik te maken van een statief of gimbal, echter zal je deze niet altijd bij de hand hebben, waarbij filmen met twee handen een goede oplossing zal geven. Ook de optische beeldstabilisatie van de camera zal eventuele trillingen en bewegingen wegnemen.

Kies de juiste smartphone

De kwaliteit van de camera richt zich volledig op de specifieke camera hardware, hierbij is vooral de lens en type sensor belangrijk. Technieken ontwikkelen enorm snel, waarmee ook de kwaliteiten van de camera. Bekijk en vergelijk goed de specificaties.

FPS

Wanneer je de videoinstellingen op je telefoon bekijkt kan je vaak kiezen voor meerdere opties als het gaat om het aantal ‘frames per seconde’ (fps). Een video kan je zien als een collectie foto’s welke snel achter elkaar worden. FPS is gericht op het aantal beelden welke in 1 seconde zijn verwerkt. Een FPS tussen de 25-30 is vaak voldoende en geeft voor algemene beelden voldoende kwaliteit. Vaak is er ook nog de keus tussen 50 of meer dan 100 frames per seconde. Indien je kiest voor 50 of 60 frames per seconde, heb je eventueel bij de nabewerking de mogelijkheid voor slow motion bewerkingen.

Zorg voor genoeg licht

Licht is enorm belangrijk. Niet alle camera’s werken optimaal bij weinig licht. Film bij voorkeur in een omgeving waar veel natuurlijk licht ontstaat, of kies voor een goede smartphone camera welke goed werkt bij weinig lichtinval.