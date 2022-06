Dogecoin koers stijgt met 10% na tweet van Elon Musk

Elon Musk, Tesla en SpaceX zijn onlangs aangeklaagd voor het promoten van de memecoin Dogecoin. Inmiddels loopt er een zaak gericht op Ponzi-fraude met Dogecoin. Op Twitter verklaar Musk dat hij de token blijft steunen.

Korte tweet

In een tweet welke Elon Musk publiceerde laat hij het volgende weten; ‘ik blijf Dogecoin steunen’.

I will keep supporting Dogecoin — Elon Musk (@elonmusk) June 19, 2022

De rechtszaak eiste een schadevergoeding van $258 miljard van Musk. De rechtbank werd daarnaast ook verzocht om de handel in Dogecoins te beschouwen als gokken in de Verenigde Staten. Vrijwel niemand neemt de rechtszaak echt serieus.

Grotere plannen voor DOGE?

Het is geen geheim dat Musk zich voornamelijk richt op Dogecoin. Musk is geen voorkeur van het beleid van centrale banken, en heeft openlijk laten weten dat cryptocurrencies superieur zijn aan fiat-valuta.

Musk heeft Dogecoin niet opgericht, maar laat zich wel positief uit over Dogecoin. Ook is het geen geheim dat Musk zelf beschikt over een flinke hoeveelheid Dogecoin.