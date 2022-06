Groepenkast, wat is het en hoe werkt het?

Een groepenkast zorgt ervoor dat de elektriciteit wordt beveiligd en verdeeld over de verschillende groepen, ook wel installatieautomaten genoemd. Er bestaan twee soorten groepenkasten, namelijk 1 fase en 3 fase groepenkasten. Het type dat wordt toegepast is afhankelijk van welke apparaten er gebruikt worden. Zo wordt een 1 fase groepenkast vooral gebruikt in woningen en kleine bedrijfspanden. Wanneer een elektrische kookplaat of jacuzzi aangesloten dient te worden wordt er gebruik gemaakt van een 3 fase groepenkast.

Een groepenkast bestaat uit een viertal primaire onderdelen, namelijk een hoofdschakelaar, aardlekschakelaar, installatieautomaten en een din-rail. Daarnaast zijn er ook secundaire onderdelen, dit zijn componenten die niet noodzakelijk zijn om een groepenkast op de juiste manier stroom te laten verdelen. Het gaat hierbij om de componenten kookgroep/ fornuisgroep, beltransformator, overspanningsbeveiliging/ bliksembeveiliging en een stopcontact.

Zo werkt een groepenkast

Een groepenkast, ook wel distributiekast, verdeelkast en verdeelinrichting genoemd. Is de plek waaruit de elektrische energie beveiligd en verdeeld wordt over alle elektrische apparaten in de woning of gebouw. In de meterkast worden verschillende onderdelen gemeten, zo bestaan een groepenkast in ieder geval uit een gasmeter, watermeter, electriciteitsmeter, kabeltelevisie, telefoon en wifi.

Een groepenkast bestaat altijd uit meerdere groepen, elke groep is hierbij verantwoordelijk voor de stroom in een gedeelte van het huis. Elke groep kan een max aantal vermogen dragen, als er teveel vermogen op een groep komt dan ontstaat er kortsluiting. Alles wat op die groep is aangesloten valt vervolgens uit. Gemiddeld gezien heeft een woning tussen de vier en de acht groepen, het verschilt hierbij echt in hoeveel stroom er per groep verbruikt wordt.

Waarnaar kijken hij het kopen van een groepenkast

Als eerst is het belangrijk om een keuze te maken tussen de 1 fase en 3 fase groepenkast. Hierbij wordt gekeken hoeveel watt nodig is, wordt er gebruik gemaakt van veel elektrische apparaten dan wordt een 3 fase groepenkast aanbevolen. De volgende stap is om te bepalen hoeveel groepen er nodig zijn. Tel het aantal stopcontacten en lichtpunten in de woning of bedrijfspand en verdeel deze over de verschillende groepen. Zelf kan eenvoudig berekend worden hoeveel apparaten op één groep kunnen, op een elektrisch apparaat staat namelijk aangegeven hoeveel vermogen het vraagt. Vervolgens is het belangrijk om de accessoires te bepalen, zo is een beltrafo nodig bij een draadloze deurbel. Tot slot de laatste stap het aansluiten van de groepenkast. Dit kan zowel zelf gedaan worden als het laten doen door een bedrijf.