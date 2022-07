Het nieuwste snufje in de beveiliging: een alarmsysteem aangesloten op een meldkamer met alarmverificatie

Met tools variërend van simpele camera’s tot de meest geavanceerde camera’s met artificial intelligence proberen we onze woningen, terreinen, bezittingen en families zo goed mogelijk te beschermen. Dat is ook te zien in het aantal geregistreerde woninginbraken, dat al sinds 2016 ieder jaar langzaam daalt. Toch vinden per maand meer dan 50.000 inbraken plaats. Niet alleen in woningen, maar ook bij bedrijven. De schade en waarde van gestolen goederen lopen vaak op tot duizenden euro’s, waarvan de verzekering niet altijd alles dekt. In de strijd tegen inbraken is een nieuwe tool toegevoegd aan het arsenaal: een alarmsysteem aangesloten op een meldkamer met alarmverificatie.

De verschillende types aan bewaking

Essentieel binnen ieder woning is wel de rookmelder, die sinds juli 2022 verplicht is in iedere woning. Het mooiste is als deze gekoppeld is met het alarmsysteem en deze doormelding heeft naar een meldkamer. Daarnaast kiest men steeds vaker om naast het alarmsysteem een camerasysteem te laten installeren. Wanneer de meldkamer een alarmmelding ontvangt van het alarmsysteem kan de centralist gelijk live meekijken op de camera’s. Dit zodat ze gelijk weten waardoor het alarm af gaat. Is er een daadwerkelijk poging tot inbraak kan de meldkamer door deze manier van alarm verificatie, direct de Politie aansturen met prioriteit 1.

De nieuwste dienst op de meldkamer is het continue live meekijken op de camerabeelden. De camera wordt dan als het ware uw eigen bewaker. Voordat incidenten ook maar kunnen gebeuren ziet de surveillance op de meldkamer dit al gaan gebeuren. Sirenes of bijvoorbeeld speakers worden geactiveerd en de Politie wordt direct ingeschakeld. Met deze oplossing wordt een mogelijke inbraak of overval voorkomen.

De verschillende soorten alarmsystemen

Welk alarmsysteem je het beste kan kopen is nog altijd afhankelijk van jouw situatie. Een alarmsysteem is altijd maatwerk dit aan de hand van bouw van het object maar ook om deze aan te passen aan u manier van leven of werken.

Of je nu voor een bedraad of draadloos alarmsysteem gaat; zorg ervoor dat je over meerdere detectie componenten beschikt. Kies bijvoorbeeld voor een combinatie van tril- en magneetcontacten op de openslaande gevelelementen (ramen en deuren) en bewegingssensoren in de ruimtes binnen. Hierdoor zal er bij een daadwerkelijke inbraak, meerdere detectoren alarm geven, waardoor de meldkamer het alarm kan verifiëren en de Politie direct ingeschakeld kan worden Hierdoor heb je een snelle en juiste alarmopvolging.

Daarom is het juist te adviseren om een alarmsysteem aan te sluiten op een meldkamer maar dan wel met alarmverificatie. Hierdoor krijg je snelle en de juiste alarmopvolging bij een daadwerkelijk incident.

Een alarmsysteem met meldkamer maakt het je makkelijk

Het liefst wil je dat er zo snel mogelijk ingegrepen wordt, mocht er zich een verdachte situatie voordoen. Een alarmsysteem aangesloten op een meldkamer met alarmverificatie d.m.v. een camerasysteem is precies datgeen wat veel woning- en pandeigenaren nodig hebben. Dergelijke alarm- en camerasystemen zijn verbonden met de meldkamer welke 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar is. Middels deze dienst kan een operator in de meldkamer iedere melding controleren en het gevaar beoordelen. Er kan dan direct ingegrepen worden door de juiste instanties in te schakelen.