Must have computerprogramma’s voor bedrijven

Een bedrijf zonder computers, het is tegenwoordig een zeldzaamheid. Meer nog, vandaag zie je in veel bedrijven amper nog mappen en papieren omdat alle documenten gedigitaliseerd zijn. Er zijn bijgevolg enkele computerprogramma’s die onmisbaar zijn voor élk bedrijf en een goede werking van de bedrijfsactiviteiten. In dit artikel lees je er alles over.

CRM-systeem

Een CRM-systeem is onmisbaar voor elk bedrijf. CRM staat voor Customer Relationship Management en is een systeem dat je helpt bij het beheer van klantgegevens. Dit is dus een centrale locatie waar je makkelijk gegevens van klanten en prospects kan opslaan. Deze info kan je ook delen met je collega’s. Per klant of prospect kan je in het systeem serviceaanvragen of andere opmerkingen toevoegen die voor iedereen zichtbaar zijn. Er zijn intussen ook al bepaalde CRM-programma’s die je via je smartphone kan raadplegen.

ERP systeem

Waar een CRM-systeem instaat voor klantenbeheer en de processen die hiermee te maken hebben automatiseert, draait een ERP systeem om een verbetering van de bedrijfsprocessen. Dankzij dit intern systeem kan je op één plek de data van alle afdelingen centraal verzamelen. ERP systemen zijn niet alleen handig voor grote bedrijven, ook kmo’s kunnen dankzij dit programma de efficiëntie in het bedrijf verhogen. Je zal zien dat de bedrijfsprocessen gestroomlijnder verlopen en je je werk beter kan organiseren.

Grafische programma’s

Bevindt je bedrijf zich in de creatieve sector? Grafische ontwerpers bij de vleet in jouw onderneming? Dan zijn grafische programma’s cruciaal op elke computer. Hét pakket dat iedereen moet hebben: Adobe Creative Cloud met daarin onder meer Photoshop en InDesign. Maar ook Lightroom om foto’s te bewerken en Première – het ultieme videobewerkingssoftware – zitten in dit pakket. Heb je geen nood aan een uitgebreid grafisch pakket, maar heb je af en toe een leuk visueel ontwerp nodig? Dan is Canva jouw redder in nood, een makkelijk en zeer gebruiksvriendelijk ontwerpplatform. Voor bedrijven is er de pro-versie. Deze versie kent vrijwel geen grenzen en heeft tot wel 100GB aan cloudopslag. Ideaal om naar hartelust te ontwerpen én je kan het account delen met vijf collega’s.

Tekstverwerking

Tot slot is een prima tekstverwerkingsprogramma belangrijk om goed te kunnen werken. Je moet toch ergens kunnen noteren? Om een brief of een tekst te schrijven heb je geen ingewikkeld programma nodig. Het bekendste tekstverwerkingsprogramma is ongetwijfeld Microsoft Word. Geen zin om te betalen voor dit programma? Google Docs – onderdeel van Google Drive – is een prima alternatief én gratis. Bijkomend voordeel: teksten die je in Google Docs schrijft, worden automatisch opgeslagen in de cloud. Zo kan je nooit nog een document kwijtraken.