Gadgets waar wij zin in hebben dit najaar

De één kan niet wachten totdat de koude en donkere dagen zich weer aandienen, de ander kijkt er nu al tegenop. Maar de echte gadgetfreaks kunnen niet wachten totdat het najaar zich aandient, want dat betekent ook dat er weer nieuwe gadgets op de markt komen. Het najaar is namelijk hét moment voor merken om nieuwe producten te lanceren. Waar de één z’n hart sneller gaat kloppen van een nieuwe telefoon, kan de ander niet wachten om een nieuwe spelcomputer aan te schaffen. Welke innovaties wij naar uitkijken? Hier drie tips op een rij die zeker een plekje op jouw verlanglijstje verdienen! En alvast een geruststelling; Niet ieder merk gaat de hoofdprijs vragen voor de nieuwste versie van hun producten.

Apple’tje voor de dorst

Als er één merk is wat de kunst van een nieuw product lanceren heeft begrepen, dan is het natuurlijk Apple wel. Ten tijde van Steve Jobs was dit nog grootser en intenser, maar ook vandaag de dag begint ons hartje toch wel sneller te kloppen wanneer wij horen dat er een noviteit aan zit te komen. Dit najaar wordt de nieuwste iPhone 14 verwacht. Hij is nu al te pre-orderen en wanneer wij de beschrijving lezen kunnen we niet anders dan enthousiast worden. Elke keer wanneer er een nieuwe iPhone uitkomt denken we; Dit is wel het summum op smartphone gebied. Maar toch weten ze ons iedere keer weer te verrassen. De iPhone 14 bestaat naar verwachting weer uit vier opties, net als bij de 13 variant. Wij kunnen niet wachten!

Slimme horloges

De ontwikkeling van smartwatches gaat ook maar door en door, de mogelijkheden op deze slimme klokjes worden steeds innovatiever. De versies volgen elkaar dan ook snel op. Bij het ene merk gaat dat sneller dan de ander. Naast de smartwatches van Apple zien wij ook goede opties bij Samsung langskomen. Wij kijken dan ook vol verwachting naar wat de Samsung Galaxy Watch 5 gaat doen. Het design en de geruchten omtrent de opties beloven veel goeds. Al blijft het natuurlijk altijd een kwestie van eerst zien en dan geloven.

iPad 2022

Ook omtrent de nieuwste tablet van Apple draait de geruchtenmachine al volop. De verwachting is dat Apple met meerdere versies van de iPad gaat komen dit najaar. Zo zou er ook een budgetversie komen die nog geen 400 euro gaat kosten. Een bedrag wat in dure tijden bij vele gebruikers meer dan welkom is. Daarnaast zou de iPad in 2022 voorzien worden van een (nog) groter scherm en andere USB aansluitingen. Maar houd er altijd rekening mee; geruchten zijn nog niets definitiefs.

Kortom, op ieder gebied qua gadgets is er genoeg om naar uit te kijken dit najaar. Van een slim horloge tot een nieuwe telefoon. En wie helemaal voor een innovatie wil gaan combineert deze twee natuurlijk. Dus verheug je op deze nieuwe speeltjes, zo kom jij gegarandeerd de donkere dagen dit najaar wel door. En vergeet de Sint en Kerst hierbij niet, verlanglijstjes zijn altijd welkom!