3 belangrijke eigenschappen voor succesvolle mailfunnel

Als jij online een product of dienst verkoopt, is het woord funnel je waarschijnlijk niet onbekend. Je komt de term namelijk overal tegen; zo heb je de sales funnel, een SEO marketing funnel en ook een mail funnel. Zo’n funnel klinkt misschien als een guur lokmiddel om mensen naar je bedrijf te lokken, maar dit is het zeker niet. Het is een opeenvolging van acties die zorgt dat jouw ideale klant ook daadwerkelijk in jouw winkel belandt en jouw product of dienst koopt.

De emailmarketing is een makkelijke manier om potentiële klanten te bereiken. Deze mensen ook daadwerkelijk overtuigen is een ander verhaal. Daarom beschrijven wij in dit artikel de drie belangrijkste eigenschappen om jouw mail funnel tot een succes te maken.

1. Wees relevant

Relevantie is key. Voorbeelden van relevante onderwerpen om te delen zijn de lancering van een nieuwe dienst of de aankondiging van een speciale actie. Het is daarnaast slim om gebruik te maken van de actualiteit en feestdagen. Op deze manier maak je het ‘nieuwswaardig’. Door relevante waarde te delen, zoals handige tips & tricks, zorg je voor een vertrouwensband met de klant en dat is precies waar het bij een mail funnel om gaat. Hoe meer content je deelt waar de klant echt wat aan heeft, hoe effectiever jouw e-mails zullen zijn.

2. De klant staat centraal

Wat wil de klant horen? Dit is de vraag die je altijd als eerste aan jezelf moet stellen. Wat voor informatie is interessant voor de doelgroep en wat is de toegevoegde waarde van de content die je deelt? Als je goed in kaart hebt gebracht wat deze behoeften zijn en weet hoe je hier op in kunt heb je de grootste kans dat je jouw ideale klant kunt binnen halen. Door content te delen die ze echt willen lezen, trek jij ze straks over de streep om uiteindelijk ook iets bij jou aan te schaffen.

3. De juiste timing

Timing is key. Het onderwerp heb je bepaald aan de hand van de vraag, nu is het nog de vraag wanneer je de doelgroep aan deze informatie gaat blootstellen. Druk vooral niet zomaar op die verzendknop, maar denk er even goed over na. De mail moet namelijk goed aanwezig zijn in de mailbox en niet verdwijnen tussen het andere mail-geweld. Je wilt daarom mailen wanneer de mailbox nog niet overvol is, wat vaak vroeg in de ochtend of laat in de avond is.

Als je je vasthoudt aan de bovenstaande eigenschappen ben je gegarandeerd van een effectieve mail funnel. Zorg dat je weet wat je wil overbrengen; waarom juist jouw bedrijf en waarom nu? Met deze basiskennis wensen wij je heel veel succes met het opzetten van de funnel!