Nieuwe PlayStation VR-bril begin 2023 te verkrijgen

Sony heeft laten weten dat de tweede generatie van de virtualrealityheadset begin 2023 op de markt zal verschijnen. Verdere details over de nieuwe PlayStation VR2-headset zijn vooralsnog niet vrijgegeven.

Sony PlayStation VR2

Het is inmiddels geen geheim dat Sony werkt aan een PlayStation VR2 headset. Als we de geruchten mogen geloven beschikt de vernieuwde headset over een 4K-scherm met een HDR-ondersteuning en is er haptische feedback toegevoegd. Ook zal er oogtracking toegevoegd worden aan de nieuwe headset.

Wanneer we de vernieuwde headset kunnen verwachten is vooralsnog onduidelijk

Games

Game-ontwikkelaars hebben al toegang tot de bril, zodat ze games geschikt kunnen maken. Zo moeten er volgens Sony bij de introductie minstens 20 games beschikbaar zijn