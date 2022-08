Toekomstbestendig bedrijf in de techsector; zo doe je dat!

Dat je bedrijf goed gaat vandaag is fijn, maar belangrijk is dat dit morgen nog steeds het geval is. Dit hangt niet alleen af van een goed resultaat op financieel gebied, hier komen veel meer aspecten bij kijken. Van tevreden werknemers tot het constant leveren van hoge kwaliteit. Het is als ondernemer dan ook van groot belang hiermee bezig te zijn.

Laat je niet verleiden door je veel te laten afleiden door de waan van de dag, maar wees ook actief bezig met de situatie over een jaar of misschien wel 10 jaar. Wat je vandaag kunt doen om er over 10 jaar nog steeds te zijn? Hier onze tips.

Oei, ik groei

Als bedrijf wil je natuurlijk groeien. Je wilt die winst ieder jaar zien stijgen en uiteindelijk marktleider worden. Dit is de kick en de uitdaging van het ondernemen. Doordat de focus van de leiding van een onderneming erg ligt op externe groei, kan de interne organisatie nog wel eens worden vergeten. Dit komt omdat ze zo bevlogen zijn met hun eigen product en bedrijf bezig zijn, dat ze het grotere plaatje niet meer zien.

Maar bedrijfsgroei zorgt er ook voor dat een bedrijf in een andere fase terecht komt. Er wordt meer personeel aangenomen, zij krijgen andere verantwoordelijkheden en er ontstaan nieuwe structuren. Teams zullen anders aangestuurd worden en er zal behoefte aan opleiding en coaching ontstaan. Allemaal zaken die geleidelijk ontstaan, maar waar voldoende aandacht voor nodig is. Hier oog voor houden en professionals voor inhuren is dan ook zeer belangrijk. Doe je dit niet, dan zul je zien dat op een gegeven moment jouw personeelsbestand snel gaat krimpen. Iets wat je in tijden van een krap aanbod op de arbeidsmarkt absoluut niet moet willen.

Blijf scherp

Wellicht denk je dat je als ondernemer alles al goed doet, maar surprise; dit is niet zo. Ook jij maakt fouten, want niets menselijks is je vreemd. Door je hiervan bewust te zijn en open te blijven staan voor suggesties tot verbetering zorgt ervoor dat je als bedrijf blijft groeien en ontwikkelen. Hiermee ben jij veel toekomstbestendiger dan je tegenstanders. Blijf dingen dan ook niet doen omdat je ze altijd zo deed, maar laat eens een externe analyse uitvoeren. Het kan van grote meerwaarde zijn om bijvoorbeeld doorlooptijden te verkorten van lopende projecten. Hier een professionele analyse op loslaten kan ervoor zorgen dat jouw nieuwe werkwijze veel beter aansluit op de behoeftes in de toekomst.

Kortom, voor een toekomstbestendig bedrijf is het aan te raden zowel naar de interne als externe processen te kijken. Focus hierbij op de zacht eén de harde kant, dus zowel het productieproces als de personele kant. Wanneer je al deze facetten scherp houdt, dan ben jij op je toekomst voorbereid.