De iPhone 14 Pro Max is op komst: wat te verwachten van Apple’s nieuwe vlaggenschip?

Het is weer september, dat betekent tijd voor een nieuwe serie iPhones. Apple brengt deze maand de nieuwe iPhone 14-serie op de markt. Vanaf vrijdag 9 september kunnen de nieuwe toestellen via pre-order aangeschaft worden en vanaf vrijdag 16 september liggen ze in de winkel. Onder die nieuwe toestellen is ook het nieuwe vlaggenschip van Apple: de iPhone 14 Pro Max. Wat mag je daarvan verwachten?

Het ontwerp van de iPhone 14 Pro Max: geen notch

Zoals je mag verwachten, heeft Apple het een en ander verandert aan het design van de nieuwe Pro Max ten opzichte van zijn voorganger. Je zou kunnen zeggen dat de nieuwe versie een stukje eleganter wordt. De hoeken van het toestellen worden een stuk ronder en lopen daardoor meer parallel aan de camera, die wat groter wordt en wat verder uitsteekt. Ook worden de randen rondom het scherm dunner ten opzichte van het eerdere model. De luidspreker- en microfoonroosters zijn daarnaast ook geen afzonderlijke gaten onderaan het toestel meer, maar meer langwerpige uitsnijdingen van gaas. Het beste nieuws is wellicht echter dat de iPhone 14 Pro Max niet meer die gehate notch aan de bovenkant van het scherm krijgt, maar een cameragaatje en Face-ID-gaatje in het scherm.

8K en betere selfiecamera

Ook qua camera’s zorgt Apple voor verbeteringen. De iPhone 14 Pro Max krijgt eeen 48-megapixel camera aan de achterzijde waarmee je kunt filmen in een ultrahoge 8K-resolutie. Ook de selfiecamera is verbeterd. Voor het eerst heeft deze autofocus. Ook is het diafragma groter, waarmee er beter bokeh-effect kan worden bewerkstelligd. Dat is extra handig voor videogesprekken, waarbij dan vanzelf de achtergrond achter je vager wordt.

Nieuwe, zuinigere chips

De nieuwe iPhone 14 Pro Max gaat er ook op vooruit ten opzichte van zijn voorganger op het gebied van werkgeheugen, snelheid en batterijduur. Het nieuwe toestel is voorzien van een ander en sneller type werkgeheugen en een nieuwe, snellere A16-chip. Deze chip is ook zuiniger in batterijgebruik. Dat geldt ook voor de nieuwe 5G-chips, waardoor beide chips samen zorgen voor een beter batterijduur.

iPhone

Always-on scherm

Ook nieuw voor de Pro Max: een always-on display. Andere smartphoneproducenten hadden dit al, en kopers van de nieuwe iPhone 14 Pro Max kunnen nu ook van deze handige feature gaan profiteren. Op het always-on scherm kan op de telefoon in standby de de tijd, datum en meldingen afgelezen worden. Daarnaast is het mogelijk om widgets weer te geven op het scherm, die vanzelf vervagen en terugkomen om te voorkomen dat het scherm inbrandt. Meldingen die binnenkomen op de telefoon zijn tien seconden lang te lezen op het scherm in standby.

Kleuren van de iPhone 14 Pro Max

Misschien ben je ook benieuwd of de nieuwe iPhone 14 Pro Max in kleuren die je aanspreken verkrijgbaar is. Net als de Pro kun je de Pro Max kopen in de chique kleuren grafiet, goud en zilver. Ook zijn de toestellen in het groen en het paars verkrijgbaar. De standaard iPhone 14 en zijn nieuwe grotere broertje de iPhone 14 Max zijn in zes verschillende kleuren verkrijgbaar. Het gaat om kleuren die wat minder luxe uitstralen dan een aantal van de opties bij de Pro en de Pro Max, maar toch zijn er interessante opties om uit te kiezen. Naast zwart en wit, worden de toestellen namelijk ook verkrijgbaar in het blauw, rood, groen en paars.

Meer dan genoeg om enthousiast van te worden als je op zoek bent naar het allerbeste op het gebied van smartphones. Wees er op tijd bij, want ze zijn vast weer buitengewoon populair, die nieuwe serie iPhones van Apple.