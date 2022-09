Dit zijn de prijzen van de iPhone 14 (Pro)

De prijs van de iPhone 14 is dit jaar aanzienlijk duurder in vergelijking met de voorgaande iPhones. We zetten de nieuwe iPhone 14 prijzen voor je op een rijtje.

Tijdens de presentatie is vanuit Apple aangekondigd dat de prijzen van de iPhone ongewijzigd blijven. Voor het instapmodel betaal je 799 dollar, terwijl de iPhone 14 Pro voor 999 dollar over de toonbank gaat. De stijging is vooral zichtbaar als we omrekenen naar euro’s.

iPhone 14-prijzen

Apple heeft vier modellen op de markt gebracht. Het gaat hierbij om de volgende exemplaren:

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

De enorme prijsstijging is dus vooral te wijten aan de huidige koers van de euro ten opzichte van de dollar.

Voor de iPhone 14 betaal je de volgende prijzen:

128GB → €1.019,-

256GB → €1.149,-

512GB → €1.409,-

Voor de iPhone 14 Plus betaal je de volgende prijzen:

128GB → €1.169,-

256GB → €1.299,-

512GB → €1.559,-

Voor de iPhone 14 Pro betaal je de volgende prijzen:

128GB → €1.329,-

256GB → €1.459,-

512GB → €1.719,-

1TB → €1.979,-

Voor de iPhone 14 betaal je de volgende prijzen:

128GB → €1.479,-

256GB → €1.609,-

512GB → €1.869,-

1TB → €2.129,-

Zeker gezien de iPhone 13 zijn de prijzen van de nieuwe iPhone aanzienlijk duurder geworden. De pre-order start op vrijdag 9 september om 14:00 Nederlandse tijd. Bij een vroege bestelling zal de nieuwe iPhone op vrijdag 16 september ontvangen worden.