3 Kritieke risico’s voor de technologie-industrie

De technologie-industrie is tegenwoordig een van de snelst groeiende industrieën. En met de snelle innovatie komen tal van nieuwe risico’s.

Als een van de snelst groeiende industrieën ontwikkelt de technologiesector voortdurend gloednieuwe oplossingen en stelt hij zijn deuren open voor de gevaren die gepaard gaan met ongeteste innovatie.

Artificial intelligence, cyberdreigingen, een tekort aan arbeidskrachten en meer. Welke uitdagingen moet de tech-industrie in de gaten houden?

1) Cyberveiligheid

Het bewustzijn van cyberrisico’s neemt elke dag toe, aangezien steeds meer bedrijven worden bedreigd met een of andere vorm van cyberaanval. Toch bereiden veel bedrijven zich niet voor op dergelijke bedreigingen. De technologische industrie werkt hard om deze aanvallen te bestrijden, maar kan nog steeds kwetsbaar zijn voor hackers.

De schade door cybercriminaliteit zal tegen 2021 naar schatting oplopen tot een totaal van $ 6 biljoen per jaar. En aangezien oude, inconsistente hardware vatbaarder is voor een aanval dan nieuwere apparatuur, lijkt het uitstellen van upgrades misschien een goede manier om op korte termijn geld te besparen. Maar deze manier van denken kan echter leiden tot langetermijnkosten voor IT-ondersteuning en downtime na een aanval.

Wanneer een aanval in gang wordt gezet, moeten tech-experts nu bovenop de inbreuk zitten. Bedrijven in de technologie-industrie moeten in contact staan met de juiste partners en verkopers die de bron van de aanval kunnen vinden en tijdig kunnen oplossen om het bedrijf te beschermen.

2) Robots en Artificial intelligence

Als een robot defect raakt, wie is dan de schuldige? De gebruiker of de fabrikant? Of misschien is het de persoon die de technologie in de eerste plaats heeft gecreëerd?

Techbedrijven zien dit dilemma steeds vaker opduiken. Dit jaar nog raakte een bestuurderloze auto een voetganger op de weg wat haar dood tot gevolg had. De technologie in de auto werd onderzocht en onderzoekers stelden vast dat de auto de vrouw voor de botsing had gezien. Dus waarom stopte hij niet? Wat was er mis met de technologie?

Robots en andere Artificial intelligence apparaten (zoals de auto zonder bestuurder) worden steeds talrijker in elke bedrijfstak, van productie tot horeca. De technologie die nodig is om deze uitvindingen te laten werken, moet fail-proof zijn, anders zal de technologie-industrie te maken blijven krijgen met rechtszaken wegens aansprakelijkheid voor zowel persoonlijk letsel als schade aan eigendommen.

3) Sterke druk om te innoveren

Dertig jaar geleden was het moeilijk voor te stellen dat elk huis in de V.S. een computer zou huisvesten, die destijds een hele muur in beslag kon nemen. Nu heeft iedere persoon toegang tot een computer in de palm van zijn hand. En met het onmiddellijke, gemakkelijk toegankelijke instrument dat we kennen als de mobiele telefoon, kan iedereen de volgende “grote technologische uitvinding” doen.