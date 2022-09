Binance bevestigt steun voor Luna Classic Burn

Binance, de grootste crypto exchange ter wereld, heeft laten weten dat het de voorgestelde Terra Luna Classic (LUNC) Tax Burn zal gaan ondersteunen.

Het voorstel vanuit de Terra-gemeenschap is om een deel van de LUNC-voorraad te burnen, met als doel een compensatie voor investeerders nadat UST zijn peg aan de dollar verloor.

Het nieuwe voorstel gebruikt een belasting van 1,2% op alle transacties. Alle LUNC-tokens binnen de 1,2% worden definitief verwijderd, waardoor het totale aanbod afneemt en de waarde mogelijk zal zijn.

Binance support de LUNC burn-belasting. Verschillende grote crypto beurzen zoals KuCoin en Gate.io ondersteunen de Luna Classic burn van 1,2 procent.

Notice on Tax Burn for $LUNC and $USTC on Terra Classic $LUNC Network.https://t.co/1TH6sljgka

— Binance (@binance) September 8, 2022