Do Kwon: Nog altijd actief met verdere ontwikkeling Luna

Do Kwon, de oprichter van TerraForm Labs, heeft via twitter laten weten te zorgen voor een doorontwikkeling van Terra. Do Kwon plaatste dan ook een korte tweet wat moet aanduiden dat hij bezig is met de verdere ontwikkeling van Terra.

🛠 — Do Kwon 🌕 (@stablekwon) September 9, 2022

Ontwikkeling Terra Luna

Deze week is LUNA flink gestegen met een stijging van ruim 250%. Eerder deze week bereikte Luna Classic al een flinke stijging.

Op het moment van schrijven is de prijs van 1 LUNA token rond de $5,97. In de afgelopen 7 dagen is Luna op moment van schrijven met ruim 220 procent gestegen. Inmiddels is de koers iets teruggezakt.

Ondertussen blijft Do Kwon alle beschuldigingen over fraude tegen hem en zijn bedrijf ontkennen. Nog altijd zit er vooral veel speculatie op de koers van zowel LUNA en Terra Classic.