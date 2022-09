Apple staat bekend om zijn lange ondersteuning van iPhones voor een nieuwe release. Ook voor de aanstaande iOS 16 zijn er weer een groot aantal smartphones voorzien van ondersteuning.

Alle iPhones vanaf de iPhone 7 krijgen de mogelijkheid om iOS 16 te downloaden. Oudere toestellen komen helaas niet meer in aanmerking tot het downloaden van de nieuwste versie.

Welke iPhones krijgen iOS 16?

De volgende iPhones zijn compatibel met iOS 16:

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 mini

iPhone SE (2020)

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

Wanneer komt iOS 16 beschikbaar?

Aanstaande maandag (12 september) zal iOS 16 officieel beschikbaar komen. Doorgaans wordt een nieuwe iOS-release om 19.00 uur Nederlandse tijd uitgerold.

iOS 16 brengt een groot aantal vernieuwingen en verbeteringen naar je iPhone. Er zijn veel nieuwe functionaliteiten waaronder een vernieuwd vergrendelscherm, nieuwe widgets en vele vernieuwingen in verschillende apps.

Updaten is gratis en je vindt de update vanaf dat moment via ‘Instellingen>Algemeen>Software-update’. Wellicht wel even verstandig om maandagavond niet direct de update te downloaden – veelal zijn de servers behoorlijk overbelast en kan het behoorlijk lang duren.