Wat is een server? – Gids om te begrijpen hoe een server werkt!

Veel mensen hebben wel eens gehoord van de term server. In technische termen is een server een apparaat of een computerprogramma dat een verzoek van een ander programma, een cliënt, ontvangt en beantwoordt. Stel je voor dat je moet eten en dat je daarom naar de koelkast moet om eten te halen. In dit geval is de koelkast je server waar je al het voedsel (bestanden) kunt opslaan en jij bent de klant die het voedsel (informatie) wil opvragen.

De server verstrekt informatie aan de computers die erop zijn aangesloten. Cliënten kunnen verbinding maken met de server via een lokaal netwerk (LAN) of een wide area network (WAN), zoals het Internet. Daar kunnen ze dan toegang krijgen tot programma’s, bestanden en andere data . Als het apparaat als server wil functioneren, moet het geconfigureerd worden om te luisteren naar verzoeken van clients die op het netwerk zijn aangesloten. Deze functie kan bestaan als een operationeel onderdeel van het systeem, als een geïnstalleerd programma, een kenmerk of een combinatie van beide. Er zijn veel verschillende maten servers, variërend van Supermicro servers tot gigantische serverhallen die hele gebouwen in beslag nemen.

Wanneer een cliënt gegevens of functies van een server opvraagt, zendt deze een request over het netwerk. De server die het ontvangt antwoordt door de relevante informatie te verstrekken. Het is een model van client-server netwerk verzoeken (“calls”) en antwoorden. De server voert vaak een aantal extra taken uit: de identiteit van de luisteraar verifiëren, zich ervan vergewissen dat de cliënt toestemming heeft om toegang te krijgen tot de gevraagde gegevens of bronnen, en het gevraagde antwoord op de juiste wijze opstellen of terugzenden op het verwachte tijdstip.

Welke soorten servers zijn beschikbaar?

Er zijn veel servers, elk met verschillende functies. De meeste netwerken hebben één of meer gemeenschappelijke server types:

Bestanden: deze servers slaan bestanden op en verspreiden ze. Zij kunnen door meerdere cliënten of gebruikers worden gedeeld. Door bestanden centraal op te slaan wordt het maken van back-ups of fouttolerantie ook eenvoudiger dan wanneer men de veiligheid en integriteit van elk apparaat in een organisatie probeert te waarborgen. Bestandsserver Hardware kan zo worden ontworpen dat lees- en schrijfsnelheden worden gemaximaliseerd om de prestaties te verbeteren.

Applicaties: dergelijke servers draaien applicaties in plaats van de client computers waarop ze draaien. Op applicatieservers worden vaak resource-intensieve toepassingen uitgevoerd die door veel gebruikers worden gebruikt. Hierdoor hoeft niet elke client over voldoende resources te beschikken om de toepassing uit te voeren. Bovendien hoeft de software niet op veel machines te worden geïnstalleerd en onderhouden, maar slechts op één.

Domain Name System (DNS): Dit zijn applicatieservers die zorgen voor de naamgeving van clientcomputers door voor mensen leesbare namen om te zetten in voor machines leesbare IP-adressen. Het DNS-systeem is een gedistribueerde database van namen en andere DNS-servers, die elk kunnen worden gebruikt om een onbekende computernaam op te vragen. Wanneer een cliënt een systeem adres nodig heeft, stuurt hij een DNS-query met de gewenste bronnaam naar de DNS-server, die antwoordt door het gewenste IP-adres uit zijn naam tabel te verstrekken.

Mail: dit is een zeer gebruikelijk type applicatieserver. Mailservers ontvangen e-mailberichten die naar de gebruiker worden gezonden. E-mailberichten blijven bewaard totdat de klant namens de genoemde gebruiker hierom verzoekt. Met een dergelijke server kan een enkele machine altijd goed worden geconfigureerd en op het netwerk worden aangesloten. Het is dan klaar om berichten te verzenden en te ontvangen in plaats van dat elke clientmachine voortdurend zijn eigen e-mail moet draaien.

En dit zijn nog maar een paar voorbeelden van de meest populaire servers . Veel van hen zijn nu gemeenschappelijk, dat wil zeggen dat zij verantwoordelijk kunnen zijn voor zowel e-mail , zowel voor DNS , FTP ( File Transfer Protocol ) en zelfs meerdere websites kunnen hosten als het een webserver is.

Een server kan worden vergeleken met een hotel.

Vind je het moeilijk te begrijpen wat een server is met al die technische termen? Geen probleem. We proberen het zo eenvoudig mogelijk uit te leggen!

Als we bij de receptie van het hotel op onze beurt staan te wachten, kunnen we gaan nadenken over hoe ons hele IT-hotel in elkaar zit. Wij zouden kunnen nadenken over hoe een hotel wordt geleid, wat de routines van het hotelpersoneel zijn, welke middelen nodig zijn enzovoort. Er is tenslotte een goed ontwikkelde infrastructuur nodig om een netwerk van zoveel hotelkamers te beheren. Vertaald naar de IT-wereld, ben jij, de bezoeker, de klant en wordt de hotelkamer of website die je wilt bezoeken, beheerd door een server (of servers). Je kunt de server zien als een krachtiger computer dan die waarmee de cliënt moet surfen, en die vaak meerdere taken tegelijk uitvoert.

Van de server kan worden gezegd dat hij een hostcomputer is en, zoals een hotel gastheer, zorgt voor zijn gasten of cliënten, zoals dat in IT-taal heet. Op een server draaien server programma’s, dat zijn gewoon computerprogramma’s die zijn ontworpen om andere programma’s te bedienen, zoals e-mailbeheer en WWW-sites. In de context van een hotel betekent dit dat de hotelservice ruimte biedt aan alle hotelgasten. Het is dan aan de eigenaars van de kamers om hun kamers naar eigen goeddunken in te richten, afhankelijk van hoe zij hun websites hebben opgebouwd.