EA maakt The Sims 4 helemaal gratis

EA heeft een aantal grote franchises in zijn assortiment. Al jaren is The Sims enorm populair. Voor de Sims 4 fans is er goed nieuws, aangezien de game volledig gratis zal worden aangeboden vanaf 18 oktober.

The Sims 4 gratis

Sinds de release van The Sims 4 is de game al enkele miljoenen keren verkocht. Vanaf 18 oktober zal de game gratis aangeboden worden voor de PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Xbox Series X/S.

De gratis versie van The Sims 4 betreft de base game, hiermee krijg je geen toegang tot de vele uitbreidingen welke beschikbaar zijn gekomen. Ook in de toekomst zullen er vele nieuwe uitbreidingen verschijnen voor The Sims 4.