Sonos Sub Mini: Subwoofer voor kleinere ruimtes

Sonos heeft na jaren van geruchten eindelijk de nieuwe compacte subwoofer aangekondigd. De Sonos Sub Mini is te combineren met de overige Sonos speakers en de populaire sounbars van het merk.

Sonos Sub Mini

De Sonos Sub Mini is een compactere versie van de Sonos Sub en is een beperkte aanvulling on andere Sonos-speakers, waaronder de Beam. De adviesprijs van de Sonos Sub Mini is 500 euro.

Sonos heeft de Sub mini voorzien van twee force-cancelling 6-inch woofers met een frequentiebereik van minimaal 25Hz. De Sub Mini is cilindervormig en hij is verkrijgbaar in een zwarte en witte tint.

Je kan de Sub Mini koppelen in de Sonos-app, en hij is te combineren met alle andere speakers en soundbars van Sonos.

Sonos Sub Mini adviesprijs

De Sonos Sub Mini is verkrijgbaar vanaf 6 oktober voor 499 euro. Hij komt in een witte en zwarte variant.