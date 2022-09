Telefoneren via het internet: een nieuwe, slimmere manier van bellen

Het wordt tijd dat bedrijven overschakelen naar een nieuwe manier van bellen. Via VoIP kan je nu via het internet bellen, in plaats van via vaste telefoonverbindingen. Wij vertellen je waarom dit een slimmere manier van bellen is. Volg je mee?

Hoe zit dat nu juist, telefoneren via het internet?

VoIP, ofwel Voice over Internet Protocol maakt gebruik van een eigen online telefooncentrale dat een bedrijf toelaat om via het internet te communiceren. Je hoeft dus niet meer afhankelijk te zijn van een vaste telefooncentrale, enkel een internetverbinding volstaat om met elkaar te communiceren.

Een speciale telefoon

Het enige dat je nog nodig hebt om via het internet te kunnen bellen is een speciale ip telefoon. Dit is een vaste telefoon die aangesloten is op een online telefooncentrale via een hosted ip. Op deze manier is de telefoon verbonden met het internet, en kan je er altijd mee telefoneren. Je kan simpelweg je telefoonnummer behouden, dus maak je geen zorgen dat je je nummer moet veranderen. Als je geen fan ben van vaste telefonie kan je via een app op je gsm ook gebruik maken van het netwerk. Handig toch?

De voordelen voor bedrijven

Voor particulieren heeft via het internet bellen niet zo veel voordelen, maar voor bedrijven wel. Ten eerste zorg je voor een netter kantoor, aangezien er minder kabels nodig zijn met de ip telefoons. Verder ben je altijd en overal bereikbaar, en niet meer afhankelijk van een vaste telefooncentrale, zolang je internetverbinding hebt natuurlijk. Met VoIP kan je veel flexibeler te werk gaan, omdat jij de baas bent over je eigen telefoon. Beslis zelf naar wie de telefoon wordt doorverbonden als jij al aan de lijn hangt. Ook een eigen, persoonlijk antwoordapparaat mag je zeker niet vergeten. Een ander belangrijk voordeel zijn de kostenbesparingen die je maakt door gebruik te maken van VoIP. Zo kost bellen via het internet een stuk minder per minuut dan via een vaste telefooncentrale. Denk maar aan hoeveel kosten je bespaart als je veel buitenlandse telefoontjes moet doen. Wel moeten we hierbij vermelden dat de initiƫle investering aan de duurdere kant is, doordat het wel wat werkuren vraagt om een heel bedrijf met een ip telefoon te voorzien. Nadien zullen je telefoonkosten wel aanzienlijk dalen.

Ben je na dit artikel overtuigd om VoIP in je bedrijf te gebruiken? We zijn alvast benieuwd!