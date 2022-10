iPhone 14 Pro (Max) welke verschillen zijn er ten opzichten van de voorgaande modellen?

Apple heeft recent de nieuwe iPhones uitgebracht. Het gaat hierbij om de nieuwe iPhone 14 en iPhone 14 Pro-serie met zoals gebruikelijk een Pro en Pro Max variant.

Op 7 september heeft Apple de nieuwe iPhone 14-modellen aan de wereld laten zien. In totaal zijn er vier modellen uitgebracht waaronder de volgende exemplaren;

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

De iPhone 14 en de iPhone 14 Plus bieden ten opzichten van de iPhone 13 niet heel veel vernieuwingen. De meeste innovatie is dit jaar toegepast op de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max.

Apple heeft de Pro-modellen voorzien van een aantal nieuwe functionaliteiten welke niet aanwezig zijn op de reguliere iPhone 14 en iPhone 14 Plus. Het gaat hierbij onder andere om het vernieuwde always-on scherm, een 48 megapixel-camera en is de notch vervangen door het innovatieve Dynamic Island.

De iPhone 14 Pro heeft een adviesprijs van 1329, waarbij de 14 Pro Max verkocht zal worden voor 1479 euro. Uiteraard zijn er ook diverse mogelijk om de iPhone 14 Pro Max zakelijk te bestellen in de vorm van een zakelijk abonnement.

iPhone 14 vs iPhone 14 Pro Max

De iPhone 14 Pro en Pro Max beschikken over een aantal verschillen. Het eerste verschil is uiteraard het scherm welke met 6,7-inch aanzienlijk groter is, in vergelijking met de 6,1-inch van de iPhone 14 Pro.

Vanwege de extra ruimte is ook de accuduur volgens Apple beter. Volgens Apple kan de iPhone 14 Pro Max tot 29 uur aan video afspelen, terwijl de iPhone 14 Pro 23 een max heeft van 23 uur.

Uiteraard is er ook een verschil in de prijs van de toestellen. Voor de iPhone 14 Pro met 128GB opslag betaal je 1329 euro. De iPhone 14 Pro Max kost 1479 euro. Voor het grotere model betaal je hierdoor in totaal 150 euro meer voor 128GB.

iPhone 14 Pro Max vs iPhone 13 Pro Max

Ten opzichten van de voorgaande iPhone 13 zijn er een aantal interessante vernieuwingen als het gaat om de Pro Max.

Ontwerp

Als we kijken naar het ontwerp zijn er een aantal kleine verschillen.

iPhone 14 Pro Max: 160,7 x 77,6 x 7,85mm, 240g

iPhone 13 Pro Max: 160,8 x 78,1 x 7,65mm, 240g

De iPhone 14 Pro Max en iPhone 13 Pro Max zijn vrijwel identiek aan de achterkant. In de linkerbovenhoek is er een drievoudige camera aanwezig. Ook de platte randen en een frame van roestvrij staal met een gepolijste afwerking is opnieuw te vinden.

Vooral aan de voorzijde zijn de grotere verschillen te vinden. De iPhone 13 Pro-modellen hebben een inkeping, terwijl de iPhone 14 Pro-modellen beschikken over een kleinere notch met de Dynamic Island feature.

Scherm

De iPhone 14 Pro Max beschikt over een Always-On Display welke altijd aanblijft in een gedimde weergave. De iPhone 14 Pro-serie is de eerste reeks welke beschikt over een Always-On display.

Als het gaat om de specificaties zijn er verschillen:

iPhone 14 Pro Max: 6,7-inch, 2796 x 1290 pixels, dynamisch eiland, display dat altijd aanstaat, 1-120Hz, tot 2000nits

iPhone 13 Pro Max: 6,7-inch, 2778 x 1284 pixels, 10-120Hz, tot 1200nits

Vooral in vergelijking met de iPhone 13 Pro Max is er een hogere helderheid van 2000 nits.

Hardware

Onder de motorkap van de smartphones is er een vernieuwde A16 Bionic chipset aanwezig bij de iPhone 14 Pro. He gaat hierbij om de nieuwste generatie chipset. De iPhone 13 Pro modellen beschikken over een A15-Bionic chipset.

In Noord-Amerika beschikt de iPhone 14 Pro over een Emergency SOS functionaliteit via satelliet. De iPhone 14 Pro-modellen hebben ook een functie genaamd Car Crash Detection.

Camera

De camera beschikt tevens over een flinke verandering. De iPhone 14 Pro en 13 Pro modellen beschikken beide over een drietal camera’s. Apple heeft de iPhone 14 Pro voorzien van een 48 megapixel hoofdcamera. Verder heeft de groothoeklens ook een groter diafragma.

Voor de camera kwaliteiten is er een speciale Action Mode toegevoegd om stabiel te filmen.