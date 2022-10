Dit heb je nodig voor je nieuwste iPhone 14 voor een optimale ervaring

De nieuwste serie iPhones is sinds vorige week op de markt, namelijk de iPhone 14. Ook de andere versies namelijk de iPhone Plus, Pro en Pro Max horen daarbij. Vanaf 16 september lagen de eerste pre-orders op de mat. Elk jaar in september brengt Apple de nieuwste pareltjes op de markt en zo ook dit jaar. Ook nu hebben ze weer de nodige verbeteringen aangebracht waardoor jouw iPhone ervaring hopelijk nog beter wordt. De prijzen liegen er niet om en zijn een stuk duurder in vergelijking met het vorige model, de iPhone 13 serie. Toch weerhoudt dat de mensen er niet van om de nieuwste iPhone aan te schaffen. Ben jij ook de trotse eigenaar van één van de nieuwste iPhone telefoons? Vergeet dan niet de volgende dingen aan te schaffen om ervoor te zorgen dat je kostbare bezit ook zo lang mogelijk mooi blijft.

De beste bescherming

Je wilt jouw nieuwe iPhone uiteraard beschermen met het beste hoesje. Een nieuwe smartphone is kostbaar en heeft de beste bescherming nodig. Gelukkig zijn er ook voor de nieuwste telefoons hoesjes beschikbaar. Zo heb je een iPhone 14 hoesje en natuurlijk een iPhone 14 pro hoesje, speciaal ontworpen om de nieuwste modellen zo optimaal mogelijk te beschermen. Hierbij gaat het voornamelijk om de juiste bescherming rond de randen van de telefoon. Wanneer de iPhone op de verkeerde manier terecht komt is een scheur in het scherm bijna niet meer te voorkomen. Het beste kies je daarom voor een hoesje met een licht opstaande rand, waardoor de kans vrijwel nul is dat je iPhone op het scherm zelf terecht komt. Hiermee voorkom je barsten en scheuren in het scherm na een lelijke val. Het is niet aan te raden om te bezuinigen op een beschermhoesje, na een dure aankoop wil je dat je iPhone ook zo lang mogelijk heel blijft.

Screenprotector

Hoewel een beschermhoesje je iPhone kan beschermen tegen de gevolgen van een valpartij, is het niet altijd voldoende om ook krassen op het scherm te voorkomen. Schade aan het scherm is ontzettend vervelend, aangezien de vervanging hiervan erg kostbaar is. De nieuwste iPhone is voorzien van een krasbestendige laag (ceramic shield), helaas valt daarmee niet te voorkomen dat je scherm optimaal krasvrij blijft. Je kunt natuurlijk kiezen voor een flipcase waarbij het scherm bedekt is wanneer hij bijvoorbeeld in je tas zit opgeborgen. Een andere optie is om een screenprotector aan te brengen. Voor de optimale beschermen kun je ook voor beide opties kiezen. Een screenprotector is verkrijgbaar in een kunststof folie en glazen variant. Beide bieden een goede bescherming, maar de glazen variant is wel de betere keuze. Deze is goed bestand tegen krassen en geeft tevens extra bescherming tijdens een val. Bovendien is het makkelijker aan te brengen. De folie is erg dun waardoor er al snel lucht onder blijft zitten tijdens het aanbrengen en de kans bestaat dat je die niet meer weg krijgt.

Nuttige accessoires

Ben jij een groot deel van de dag met je iPhone bezig of gebruik je hem veel voor werk? Dan kunnen de juiste accessoires het gebruik ervan een stukje makkelijker maken. Ben je veel onderweg in de auto en moet je ondertussen telefoontjes plegen voor werk? Dan is een iPhone telefoonhouder erg handig. Hierdoor kun je handsfree bellen of gebruik maken van navigatie via je telefoon. Wat tegenwoordig ook niet meer mag ontbreken in je Apple accessoireset zijn de Apple AirTags. Deze stop je bijvoorbeeld in een tas of je verbergt hem in andere waardevolle spullen. Op die manier kun je via je iPhone 14 je verloren of zelfs gestolen spullen weer terugvinden. Handig voor wanneer je bijvoorbeeld op vakantie gaat en je een AirTag in je koffer stopt. Zeker vanwege de huidige omstandigheden op Schiphol kan het erg handig zijn om te weten waar je koffer zich te allen tijde bevindt.

Draadloos opladen

Bij de iPhone wordt standaard geen oplader meer geleverd. Wil je gebruik maken van een oplader dan moet je deze zelf aanschaffen. De nieuwste iPhone is echter ook zeer geschikt voor draadloos opladen. Hierdoor heb je geen gedoe meer met kabels. Wil je ook dat je telefoon zo snel mogelijk wordt opgeladen, schaf dan de speciale oplaadaccessoire MagSafe aan. Deze is niet nieuw maar bestaat al sinds de iPhone 12. De oplaadsnelheid is een stuk sneller en dankzij de magneten blijft de telefoon altijd op de juiste plek.