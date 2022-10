Badr Hari vs Alistair Overeem: Gratis livestream en hoe laat is de wedstrijd op Videoland?

Op zaterdag 8 oktober staat het GLORY evenement voor de deur. In deze editie staan Badr hari en Alistair Overeen tegenover elkaar in het belangrijkste gevecht van de avond. De wedstrijd is via verschillende manieren te bekijken. De rechen zijn in handen van videoland.

Pay-pay-view

Voorheen was GLORY enkel te zien via een pay-per-view ticket. Dit is nu niet meer nodig. De videorechten voor het evenement zijn in bezit van Videoland. Het enige wat je daar dus voor nodig hebt is een abonnement bij Videoland.

Hoe laat start het gevecht?

Het evenement GLORY Collision 4 is zaterdag 8 oktober vanaf 20.00 uur Nederlandse tijd te zien bij Videoland. Het hoofdgevecht tussen Badr Hari en Alistair Overeen zal tussen 22:00 en 23:00 uur te zien zijn. Afhankelijk van de eerdere gevechten.

Gratis livestream?

Glory Collision 4 is NIET op televisie te zien. Alleen videoland heeft de rechten in handen. Uiteraard zijn er verschillende livestreams beschikbaar.

Op internet zijn er verschillende gratis livestreams te vinden welke de wedstrijd uitzenden. Uiteraard heb je altijd de mogelijkheid om een Pay Per View ticket aan te schaffen.

Videoland account?

Nog geen videoland? Videoland is een streamingdienst voor series en films uit binnen- en buitenland. Als nieuwe gebruiker krijg je 14 dagen lang gratis toegang tot Videoland. Hiervoor is slechts een verificatiebedrag van €0,01 vereist. Uiteraard is het mogelijk om de videodienst op te zeggen.