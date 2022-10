Hoe omzeil je georestricties met een VPN?

Een VPN (Virtual Private Network) is een handig hulpmiddel voor alle apparaten die op het internet zijn aangesloten. Wanneer mobiele telefoons, tablets en computers verbonden zijn met open draadloze netwerken, kan hun dataverkeer gemakkelijk worden opgevangen. Dit geldt vooral als je openbare wifi gebruikt in bijvoorbeeld cafés of luchthavens. In het buitenland is geografisch beperkt videomateriaal niet toegankelijk. Beide problemen (en vele andere) kunnen met behulp van een VPN (Virtual Private Network) worden opgelost.

Een VPN-tunnel is een versleutelde verbinding tussen twee punten op een open netwerk (meestal het internet). VPN-tunnels worden al lang door bedrijven gebruikt om werknemers thuis veilig toegang te geven tot het kantoornetwerk. Wanneer een werknemer vanaf zijn thuiscomputer verbinding maakt met het bedrijfsnetwerk, wordt een versleutelde tunnel gecreëerd van de computer naar de VPN-server. De tunnel zorgt ervoor dat geen enkele buitenstaander de inhoud van het verzonden verkeer kan zien, zelfs niet als het verkeer over het open internet gaat. De ISP kan zien hoeveel gegevens van en naar het huis van de werknemer worden gestuurd, maar niet waaruit die gegevens bestaan.

Een VPN is een belangrijk beveiligingsmiddel om je online privacy te beschermen. Zonder een VPN kunnen je online activiteiten gemakkelijk door anderen worden gevolgd en gezien. Dit omvat je surfgeschiedenis, gedownloade bestanden, online bankgegevens en wachtwoorden. Bovendien kunnen ze allemaal worden getraceerd naar je apparaat via het IP-adres. Het IP-adres laat je fysieke locatie zien en kan worden gebruikt om je in het echt te volgen. Het is alsof je een kaartje per post verstuurt – iedereen kan het bericht lezen en je naam en adres zien. Maar wanneer je verbonden bent met een VPN, worden je online activiteiten versleuteld en wordt je echte IP-adres verborgen. Niemand kan zien wie je bent of wat je doet, zelfs internetproviders (ISP’s), overheidsinstanties of hackers niet. In plaats van een postkaart stuur je nu een zeer veilig privé-bericht dat alleen de beoogde ontvanger kan lezen. Geen naam of adres van de afzender. Als iemand anders probeert te kijken, zien ze een heleboel gecodeerde informatie.

Wat verbergt een VPN?

Wanneer je een VPN gebruikt, verberg je je echte IP-adres en versleutel je je internetverbinding. Maar wat is dit eigenlijk?

Je surfgeschiedenis blijft privé – Een VPN verbergt je surf- en zoekgeschiedenis voor je Internet Service Provider (ISP). Het enige wat je ISP kan zien is je gecodeerde activiteit die de VPN-server bereikt.

Je kunt je online locatie veranderen – Je IP-adres onthult je fysieke locatie. Met een VPN kun je verbinding maken met een server in een ander land en toegang krijgen tot lokale inhoud (zoals Amerikaanse Netflix, online nieuws en torrentsites). Maar je kunt er ook voor kiezen om een Belgisch IP-adres te krijgen met een VPN om toegang te krijgen tot sites die alleen daar bestaan et cetera.

Je online activiteiten zijn anoniem – een VPN zonder logboeken zorgt ervoor dat niemand weet wat je online doet. Dit is ideaal voor gebruikers van torrents en Peer-to-Peer (P2P).

Nu je een idee hebt van wat een VPN doet en hoe het werkt, laten we eens kijken hoe het jou persoonlijk kan helpen! Je kunt Amerikaanse Netflix, BBC iPlayer, Amazon Prime Video, Vudu, Hulu en andere internationale content. Misschien heb je gehoord over een spannende nieuwe tv-serie, maar als je die gaat bekijken, is hij niet beschikbaar in Nederland. Dan kun je een VPN gebruiken om je computer te laten denken dat je in bijvoorbeeld de VS of Japan bent. Maar het werkt ook andersom. Laten we zeggen dat je op reis bent in een ander land en Nederlandse tv wilt kijken.

Betere bescherming van privacy en anonimiteit op het internet

Heb je ooit je bankgegevens online naar vrienden gestuurd? Gebruik je vaak openbare wifi-netwerken? Zo ja, dan heb je de deur wijd opengezet voor hackers, vooral als je een openbare wifi-hotspot hebt gebruikt. Dan ben je dus de doelgroep die een VPN nodig heeft. Een VPN kan je beschermen door je identiteit te verbergen. Het kan ook voorkomen dat je ISP (Internet Service Provider) ziet wat je doet en je bandbreedte opzettelijk beperkt. Sommige VPN’s hebben zelfs speciale servers voor torrenting, evenals extra functies om je te beschermen tegen kwaadaardige software. Een goede VPN maakt gebruik van de meest geavanceerde encryptie om de veiligheid van je gegevens te beschermen. Het zorgt er ook voor dat websites die jouw gegevens verwerken niet kunnen zien waar ze vandaan komen, terwijl je zoveel mogelijk anoniem blijft.

Censuur omzeilen

Nu is dit gelukkig niet het geval voor degenen onder ons die in Nederland of andere delen van de EU wonen. Maar tientallen landen over de hele wereld censureren bepaalde soorten inhoud omdat deze niet overeenstemt met hun politieke of religieuze overtuigingen. Als je van plan bent te reizen naar een land met strenge internetcensuur (zoals China), heb je een VPN nodig om je te helpen de beperkingen te omzeilen. Zonder deze technologie zouden eenvoudige handelingen zoals het zoeken op Google of het bijwerken van je Facebook-status vrijwel onmogelijk zijn. Een VPN kan je helpen deze sites te deblokkeren en tegelijkertijd je gegevens te beschermen tegen nieuwsgierige ogen.

Geld besparen

Soms kan een VPN geld besparen. Als je veel naar vliegreizen zoekt, bestaat de kans dat je computer vliegtickets duurder maakt. Ook speelt de plaats waar je je bevindt een rol in hoe duur je vliegtickets kunnen zijn. Als de prijs van een vlucht van Brussel naar Marrakech bijvoorbeeld te duur lijkt, kan het goedkoper zijn om verbinding te maken met een server in India of Senegal. Dit is een zeer goede zaak om te overwegen als u veel reist of vaak in het buitenland op vakantie gaat. Met een VPN kun je veel geld besparen op je vluchten, huurauto’s, accommodatie en andere online aankopen.