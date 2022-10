Google Pixel 7 (Pro) eindelijk officieel te verkrijgen in Nederland

De Google Pixel is al een tijd op de markt, echter is er nooit een officiële release voor de Nederlandse markt verschijnen. Vanaf de Pixel 7 (Pro) komt de smartphone eindelijk naar Nederland.

Google Pixel 7 (Pro)

De Pixel 7 en 7 Pro zijn de eerste Google-telefoons die ook officieel in Nederland verkrijgbaar zijn. Google heeft al diverse smartphones om de markt gebracht, alleen zijn deze nooit echt een groot verkoopsucces geworden in Nederland. De smartphones worden uitgebracht in beperkte landen en zijn alleen via de grijze import bij webwinkels te verkrijgen.

De nieuwe oogle Pixel 7 en 7 Pro komen officieel in Nederland op de markt. De Pixel 7 heeft een 6,3 inch 90Hz 1080p-amoledscherm, terwijl de Pixel 7 Pro een 6,7 inch 120Hz 1440p amoledscherm heeft. Onder de motorkap van de smartphones is er een Tensor G2-chip aanwezig.

Beschikbaarheid

De toestellen zijn vanaf nu te bestellen en worden vanaf volgende week geleverd in Nederland. De Pixel 7 heeft zal verkocht worden voor 649 euro/ 128GB terwijl de Pixel 7 Pro voor 899 euro /128GB verkocht zal worden.

Ook de goedkopere Pixel 6a komt officieel naar Nederland voor 459 euro.