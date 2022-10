Streamingdienst SkyShowtime kost 6,99 euro per maand in Nederland

SkyShowtime is een nieuw streamingdienst in Nederland welke voor 6,99 euro per maand verkocht zal worden. Vanaf 25 oktober is de nieuwe streamingdienst beschikbaar in Nederland.

Streamingdienst SkyShowtime

De maandprijs van 7 euro komt ongeveer overeen met de prijzen in Finland, Noorwegen en Zweden, alleen in Portugal is de dienst goedkoper.

SkyShowtime is een nieuwe streamingdienst van de mediaconcerns Paramount en Comcast. De collectie bevat vele films, docu’s en series.

Platform en concurrentie

SkyShowtime heeft bij de lancering verschillende mogelijkheden toegevoegd. Zo beschikt de dienst over een webversie en apps voor iOS, Android, Apple TV, Google TV en LG TV. Momenteel is er nog geen app beschikbaar voor Samsung TV.

De dienst komt uiteindelijk in 20 Europese landen beschikbaar. SkyShowtime gaat hiermee stevig de concurrentie aan met HBO Max, Disney en Netflix. In de strijd om de abonnees lanceren Netflix en Disney binnenkort een goedkoper abonnement met reclames.