Telefoonmerk Vivo vertrekt voorlopig uit Nederland

De Chinese smartphonemaker Vivo pauzeert na drie maanden alweer zijn toetreding tot de Nederlandse markt. Het bedrijf geeft vooral de ‘economische onzekerheid’ op als reden.

Vivo en de Nederlandse markt

Eind jul heeft Vivo de toetreding tot de Nederlandse markt aangekondigd. Nu, nog geen drie maanden later heeft Vivo alweer zijn activiteiten op pauze gezet. De reden zou de toenemende economische onzekerheid zijn.

Het merk blijft garantiereparaties en ondersteuning bieden aan bestaande Nederlandse klanten, maar ‘pauzeert’ verder de uitbreiding, zo laat het bedrijf weten in een verklaring aan AndroidWorld. Of en wanneer Vivo de toetreding weer zou willen hervatten is vooralsnog onduidelijk.

Smartphones

Vivo begin in juni met de levering van enkele smartphones. In Nederland heeft Vivo onder andere de X80 Pro, Y76 en Y33 verkocht. Vivo is net als OnePlus, Oppo en Realme onderdeel van de grotere BBK Electronics.