Gratis meeliften op Netflix account vanaf 2023 niet meer mogelijk

Netflix rekent vanaf 2023 extra kosten bij het delen van een account. Momenteel worden er veel login gegevens gedeeld, vanaf begin volgend jaar zal er een maandelijks bedrag in rekening worden gebracht. Zo wil de streamingdienst het massale delen van wachtwoorden beperken.

Netflix account delen

De nieuwe functionaliteit is de afgelopen maanden al getest in een aantal landen. Vanaf begin 2023 zal de maatregel wereldwijd worden toegevoegd. Abonnees moeten enkele euro’s per maand extra betalen als anderen hun login gebruiken om buiten hun huishouden te streamen. Tijdens de proefperiode waren de kosten 3 dollar per maand.

Netflix gaat volgend jaar aan gebruikers vragen om hun thuislocatie op te geven. Netflix gaat de IP-adressen en unieke serienummers van apparaten registreren en koppelen aan het account. Hiermee kan Netflix zien wanneer een account buiten de omgeving zal worden gebruikt. De toeslag zal gericht zijn op apparaten welke langer dan twee weken worden gebruikt.

Proefgegevens exporteren

De streamingdienst komt ook met een optie om je profielgegevens te exporteren naar een nieuwe account. Op deze manier blijft het mogelijk om alle gegevens mee te nemen naar een nieuw account.