Interessante Sim Only aanbieding bij Youfone tijdens slimme keuze deals

Youfone heeft regelmatig interessante deals als het gaat om de sim-only abonnementen. Sinds deze week is er een “Slimme Keuze Deal” waarbij je voor 10 euro per maand 12GB + onbeperkt minuten/ sms zal ontvangen.

Sim Only bij Youfone

Youfone levert supersnel internet voor mobiel of thuis via het KPN-netwerk. Hierbij maakt Youfone gebruik van een groot netwerk en goede dekking. KPN is een van de betere mobiele netwerken met overal een goede dekking.

Waarom Sim Only?

In het verleden kocht je als consument een mobiele telefoon met daarbij een abonnement in één contract. Met de komst van sim only abonnementen koop je alleen een simkaart voor toegang tot het netwerk.

Sim Only heeft verschillende voordelen. Het grootste voordeel van een Sim Only abonnement is gericht op de maandelijkse kosten; Sim Only abonnementen zijn zeker in vergelijking met volledige abonnementen goedkoper en geven meer vrijheid voor het gebruik van een smartphone. Ook is er geen BKR registratie van toepassing.

Aanbieding Youfone

Momenteel loopt er een tijdelijke aanbieding bij Youfone waarmee je voor 10 euro per maand in totaal 12GB aan data zal ontvangen. Tijdelijk krijg je een onbeperkte hoeveelheid minuten en sms. Bekijk de aanbieding op de website van Youfone.