Tot 50 euro PlayStation Store tegoed bij aankoop van een Sony Inzone H9 of H7

Momenteel is er een actie bij onder andere Bol.com waarmee je 50 euro PlayStation Store tegoed zal ontvangen bij aankoop van een Sony Inzone H9 of H7 Gaming headset.

De volgende producten komen in aanmerking voor de actie:

Na aanschaf is het mogelijk om de voucher aan te vragen via de website van Sony. De actieperiode loopt van 14 oktober 2022 tot en met 14 november 2022.

Bij De H7 ontvang je 25 euro PlayStation Store tegoed, terwijl de Inzone H9 goed is voor 50 euro PlayStation Store tegoed.

Sony Inzone Headset

De Sony Inzone Headset is specifiek gericht op gaming en heeft ondersteuning voor de PlayStation 4, PlayStation 5 en PC. Met de Sony Inzone H9 Gaming Headset beleef je jouw games met optimaal geluid op PlayStation en pc. Zo beschikt de Inzone headset over een active noise cancelling en is er ambient sound mode aanwezig.

De batterijduur heeft een maximale duur van 32 uur en is op te laden via een snellaadfunctie. De Inzone H9 is bovendien helemaal draadloos te koppelen aan je PlayStation of pc.